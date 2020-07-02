Євробачення-2020: найкращі виступи Італії на конкурсі

Італія — одна з семи країн-учасниць першого конкурсу пісні Євробачення у 1956 році. Італія перемагала на конкурсі 2 рази. В останній раз країна виграла конкурс у 1990 році. На даний момент, країна відмовлялася від участі лише кілька разів. Але які ще виступи Італії були незабутніми? Дізнайтеся просто зараз!

Raphael Gualazzi — «Follia d’amore / Madness of love» (2011, 2 місце)



Рафаель Гуалацці народився 11 листопада 1981 року в Урбіно. Він — італійський співак. Рафаель брав участь у фестивалі Сан-Ремо в 2011, і став його переможцем серед молодих виконавців (премія «Mia Martini») із піснею «Follia d’amore» («Безумство кохання»).

Ця перемога дозволила музикантові стати представником від Італії на Євробаченні-2011. Гуалацці є першим виконавцем від Італії після бойкотування нею конкурсу (з 1997 по 2010). Італія стала частиною «великої п’ятірки», тому музикант виступив відразу в фіналі Євробачення 14 травня (минаючи обидва півфінали). Виконавцю вдалося увійти до трійки лідерів, посівши друге місце в загальному заліку.

Il Volo — «Grande amore» (2015, 3 місце)



Il Volo (з італ. — «Політ») — італійське оперне поп-тріо, що складається з двох тенорів і баритона. Переможці 65-го фестивалю пісні в Сан-Ремо. Представляли Італію на пісенному конкурсі Євробачення 2015 року, який пройшов в столиці Австрії Відні. Гурт посів на конкурсі 3 місце, набравши суму в 292 бали. У 2009 році П’єро Бароне, Іньяціо Боскетто і Джанлука Джінобле брали участь у телевізійному конкурсі молодих виконавців Ti lascio una canzone, що проходив в ефірі телеканалу Rai1. У перших епізодах вони виконували пісні сольно.

Так, Джанлука Джінобле виконав пісню Il mare calmo della sera (в оригіналі виконується Андреа Бочеллі) і виграв перший епізод шоу, а пізніше посів перше місце і в фіналі, який відбувся 2 травня 2009 року. Директору і творцеві шоу, Роберто Ченчи прийшла ідея об’єднати П’єро, Іньяціо і Джанлуку в гурт і створити тріо, схоже на «Трьох тенорів» (Пласідо Домінго, Хосе Каррерас і Лучано Паваротті). У четвертому епізоді шоу вони виступили разом уперше, виконавши неаполітанську класичну пісню O sole mio.

Ermal Meta & Fabrizio Moro — «Non mi avete fatto niente» (2018, 5 місце)



На фестивалі в Сан-Ремо Ермаль Мета разом з Фабріціо Моро представили пісню Non mi avete fatto niente («Ви мені нічого не зробили»), написану ними в співавторстві з Андреа Фебо після теракту в Манчестері на концерті Аріани Гранде. З цією піснею Ермаль Мета і Фабріціо Моро виграли фестиваль і отримали право представляти Італію на конкурсі пісні Євробачення, яке проходило в Лісабоні 8-12 травня. За результатами конкурсу Ермаль Мета і Фабріціо Моро посіли п’яте місце.

Mahmoud — «Soldi» (2019, 2 місце)



Алессандро Мамуд (італ. — Alessandro Mahmoud) більш відомий за сценічним ім’ям Mahmood. Він — італійський співак. Народився в сім’ї італійки з Сардинії і єгиптянина. Мамуд вперше набув популярності після того, як виступив у шостому сезоні італійської телепередачі X Factor. У 2019 він виграв музичний фестиваль в Сан-Ремо з піснею «Soldi» і представляв Італію на конкурсі пісні Євробачення-2019, де посів друге місце.

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