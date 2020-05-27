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Євробачення-2020: кращі виступи Португалії на конкурсі

27.05.2020

Португалія бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1964 року. Найкращим результатом країни є 1 місце, яке вона посіла в 2017 році. Та які ще виступи Португалії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Salvador Sobral «Amar Pelos Dois» (2017, 1 місце)

Сальвадор Собрал народився в 1989 році в Лісабоні, Португалія. Музика співака представлена переважно в жанрах альтернативний рок, соул і джаз.

Відомо, що Собрал від народження був серйозно хворий у нього був діагностований порок серця. Тому артист не зміг узяти участь у Євробаченні-2017, що відбувалося в Україні, на загальних підставах. Він пропустив репетиції півфіналу і прибув до Києва до генерального прогону і старту півфіналу. На прес-конференціях і в разі незапланованих ситуацій його заміняла рідна сестра і авторка пісні «Amar pelos dois» Луїза. Оргкомітет змінив правила заради тяжкохворого Собрала.

У своїй пісні Собрал співав про серце, яке, згідно з текстом, «усе витримає і зможе любити за двох». Звертаючись до газети «Público», він сказав, що «Amar pelos dois» має «гармонію і мелодію, які трохи нагадують американські пісенники і водночас босанову», додавши, що для нього «головне передати емоції. Хоч би якими вони були». Наразі музикант продовжує свою творчу діяльність.

Filipa Azevedo «Há dias assim» (2010, 18 місце)


Філіпа Данієла Азеведу де Магальяес народилася в 1991 році в Гондомарі. Дівчина португальська співачка, представниця Португалії на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2010 в Осло.

У 2010 році Філіпа взяла участь у Festival da Canção, португальському відборі на Євробачення, з піснею «Há dias assim». За результатами глядацького голосування вона посіла лише четверте місце, але журі віддало їй перше місце, завдяки чому Азеведу здобула перемогу і поїхала на міжнародний конкурс.

У першому півфіналі, який пройшов 25 травня, Філіпа набрала 89 балів (у т. ч. їй була дана одна максимальна оцінка 12 балів) і посіла четверте місце. У фіналі вона набрала 43 бали і посіла лише 18 місце.

Flor-de-Lis «Todas as ruas do amor» (2009, 15 місце)

Flor-de-Lis це назва гурту, що перекладається як “квітка лілії”. Португальський акустичний фолк-гурт утворився в 2004 році в Лісабоні. До його складу належать Данієла Варела (вокал), Пауло Перейра (гітара), Хосе Камачо (гітара), Хорхе Маркес (португальська гітара), Анна Софія Кампо (акордеон) і Педро Маркес (барабани).

У 2009 році гурт взяв участь у Євробаченні з композицією «Todas as ruas do amor» (у перекладі «Всі вулиці повні кохання») і фінішував п’ятнадцятим.

Vânia Fernandes «Senhora do Mar» (2008, 13 місце)


Ваня Патрісія Феррейра Фернандеш народилася 25 вересня 1985 року в Фуншале, Португалія. Ваня португальська співачка.

У 2008 році вона представила Португалію на Євробаченні в Белграді з піснею «Senhora do Mar», де посіла 13 місце. Зараз співачка не веде активної сольної кар’єри.

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