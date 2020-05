Євробачення-2020: кращі виступи Польщі на конкурсі

Польща бере участь у міжнародному конкурсі Євробачення з 1994 року. Найкращим результатом країни є 2 місце, яке вона посіла в 1994 році. А які ще виступи Польщі здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Donatan & Cleo — «My Słowianie» (2014, 14 місце)

Донатан і Клео — польський дует, який представляв свою країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2014 у Данії. Вони виконали композицію польською мовою «My Słowianie». Дует виступає в стилі хіп-хоп і фолк. Але на міжнародному конкурсі, на жаль, посів лише 14 місце.

Monika Kuszyńska — «In the Name of Love» (2015, 23 місце)

Моніка Кушиньска народилася в 1980 році в місті Лодзь. Вона — польська співачка і авторка текстів, колишня вокалістка гурту Varius Manx.

Представниця Польщі на 60-му конкурсі пісні Євробачення у Відні. У другому півфіналі 21 травня Моніка виступила під номером 17 з піснею «In the Name of Love». Дівчина в інвалідному візку душевно виконала ліричну пісню про кохання. Тоді зал зустрів її теплими оваціями.

Michał Szpak — «Color of Your Life» (2016, 8 місце)

Міхал Шпак — польський співак і автор пісень, який став популярним після участі в польському X-Factor у 2011 році. У 2016 році представив Польщу на Євробаченні з піснею «Color of Your Life».

У 2015 році після перемоги на фестивалі в Ополє співак виявив бажання взяти участь у 61 конкурсі пісні Євробачення. Він випустив дві потенційні пісні («Such Is Life» і «Color of Your Life»), які пізніше ввійшли до його дебютного альбому, і запитав своїх шанувальників, з якою з них йому варто взяти участь у національному відборі. Більше 85% віддали перевагу другій, яка і була подана в заявці на телеканал TVP. 14 травня 2016 року відбувся фінал міжнародного конкурсу. Журі присудило Міхалу 25 місце, проте за результатами глядацького голосування він опинився на 3 місці. У підсумку Міхал Шпак посів 8 місце в конкурсі Євробачення-2016.

Katarzyna Moś — «Flashlight» (2017, 22 місце)



Катажина Мось, більш відома як Кася Мось, народилася 3 березня 1987 року в Руді-Шльонській у сім’ї Марка Мося, диригента оркестру «Aukso». Закінчила музичну школу імені Фредеріка Шопена у Битомі.

У 2017 році Катажина представляла Польщу на Євробаченні в Києві і в фіналі посіла 22 місце.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ