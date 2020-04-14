Євробачення-2020: кращі виступи Нідерландів на конкурсі

Нідерланди – одна з семи країн-учасниць першого конкурсу пісні Євробачення в 1956 році. Нідерланди здобули перемогу на конкурсі 5 разів, вони входять в десятку кращих країн-учасниць. В останній раз Нідерланди виграли конкурс в 2019 році. На поточний момент, країна відмовлялася від участі тільки 4 рази. Але які ще виступи Нідерландів були незабутніми? Дізнайтеся прямо зараз!

Duncan Laurence – «Arcade» (2019, 1 місце)

Дункан Лоуренс народився в 1994 роду в Спейкениссі, Нідерланди. Дункан – нідерландський поп-співак, переможець Євробачення-2019, що пройшов в Тель-Авіві, з піснею «Arcade».

У 2012 році виграв міський конкурс талантів в Бриллі. Роком пізніше заснував власну групу The Slick and Suited, з якої почав свою музичну кар’єру в Рок-академії в Тілбурзі і виступив в 2013 році на фестивалі Eurosonic Noorderslag в Гронінгені. Грав також в деяких інших колективах Академії, закінчив її в 2017 році.

Він брав участь в п’ятому сезоні «The Voice of Holland». У 2019 представляв Нідерланди на Євробаченні в Тель-Авіві з піснею «Arcade». Переміг, отримавши 498 балів (237 балів від журі і 261 бал від глядачів).є

Є бісексуалом. На прес-конференції перед фіналом Євробачення Лоуренс сказав: «Я більше, ніж просто художник, я людина, я жива істота, я бісексуал, я музикант, я борюся за ідеї. І я пишаюся, що у мене є шанс показати, ким я є». У червні 2019 го, в ході інтерв’ю польському журналісту Сергіуш Крулаку Дункан підтвердив, що на даний момент – у відносинах з чоловіком. У вересні 2019 року стало відомо, що пара розлучилася.

The Common Linnets – «Calm After the Storm» (2014 року, 2 місце)

The Common Linnets – нідерландська поп-рок-кантрі група, лідер колективу – Ільзе Деланжа. Група була спеціально заснована для одноразового концерту на стадіоні «Гролс Весті» і для Євробачення 2014 (на той момент до складу входив співак і музикант Уейлона). На конкурсі дует з піснею «Calm After the Storm» посів друге місце (238 балів), поступившись лише представниці Австрії Кончиті Вурст.

Деланжа і Уейлона знали один одного задовго до утворення дуету. Обидва родом зі східної частини Нідерландів. Людей з цього району часто називають «heikneuters», що нідерландською означає «коноплянка», а по-англійськи – «common linnet» .. Ідея назвати так групу належить нідерландському дизайнеру Ренс Деккеру, який також займався оформленням синглу і дебютного альбому групи.

Anouk Teeuwe – «Birds» (2013, 9 місце)

Співачка Анук представляла Нідерланди на Євробачення-2013 з піснею «Birds». Вона виконує композиції в стилі поп-рок. Починаючи з 1997 року випустила 10 платівок (включаючи сингли, а також live-записи з концертів).

Анук володіє оригінальним тембром голосу. Творчість Анук особливо популярна в Нідерландах і Бельгії. Платівка «Together Alone» (1997) отримала платиновий диск в Італії і золотий диск в Швеції.

Анук захопилася музикою під впливом матері, яка була співачкою і виконувала блюз. На зорі кар’єри Анук співала на весіллях і вечірках з музичним гуртом Shotgun Wedding.

O’G3NE – «Lights and Shadows» (2017, 11 місце)

O’G3NE (О’Джін) – нідерландська музична дівоча група, що складається з трьох сестер: Лізи, Емі і Шеллі Вол. Ліза є старшою, тоді як Емі і Шеллі – близнюки. Всі три сестри народилися в Дордрехті, на півдні Нідерландів.

У 2007 році сестри представили Нідерланди на дитячому конкурсі пісні Євробачення, яке відбулося в Роттердамі. Вони там виконали пісню «Adem in, adem uit» і зайняли 11 місце. А в 2017 році група представляла Нідерланди на Євробаченні з піснею «Lights and Shadows», теж з 11 місцем.

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