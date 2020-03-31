Євробачення-2020: кращі виступи Франції на конкурсі

Франція бере участь у Євробаченні щороку з моменту його заснування – з самого першого конкурсу 1956 року, крім 1974 і 1982 років. Франція перемагала на конкурсах п’ять разів (1958, 1960, 1962, 1969, 1977) і один раз опинялася за кількістю очок на останньому місці (2014 року). Але які ще виступи Франції здивували європейських глядачів? Дізнайтеся просто зараз!

Natasha St-Pier – «Je n’ai que mon âme» (2001, 4 місце)

39-річна канадська поп-співачка, представниця Франції на Євробаченні-2001. Міжнародний дебют співачки відбувся в 2000 році, коли вона зіграла роль Флер-де-Ліс в лондонській постановці мюзиклу Нотр-Дам де Парі.

Уже через рік Наташа Сен-П’єр отримує можливість представляти Францію на конкурсі Євробачення-2001 в Копенгагені, де займає 4 місце з ліричною баладою Je n’ai que mon ame.

Наташа Сен-П’єр випустила 5 альбомів під керівництвом таких авторів і продюсерів, як Стів Баракат, Рик Аллісон, Паскаль Обіспо.

Patricia Kaas – «Et s’il fallait le faire» (2009, 8 місце)

Патрісію Каас знають багато людей за межами конкурсу Євробачення! 53-річна співачка в 1988 році по всьому світу продала більше 17 мільйонів записів своїх виступів. Особливо популярна у франкомовних і німецькомовних країнах, а також в країнах колишнього СРСР.

27 січня 2009 року стало відомо, що Патрісія Каас представить Францію на Євробаченні, фінал якого пройшов в Москві. Керівництво французького каналу France 2 попросило співачку виступити на конкурсі. Як і стверджувала російська і французька преса, Патрісія виступила з піснею «Et s`il fallait le faire» з її нового диска «Kabaret».

Крім того, Патрісія заявила, що виступ 16 травня для неї був найскладнішим за всю музичну кар’єру, так як в цей день померла її мати. Набравши 107 балів в ході голосування, дісталася до почесного 8 місця на Євробаченні, тим самим ставши кращим представником Франції на той момент.

Amir – «J’ai cherché» (2016, 6 місце)

У 2016 році Амір був обраний каналом France 2 в якості представника від Франції на Євробаченні в Стокгольмі. Пісня Аміра була обрана внутрішнім комітетом France 2, який очолили режисер анімації Наталі Андре і призначений глава делегації від Франції на конкурс «Євробачення» Едоардо Грассі, отримавши 280 матеріалів.

Пісня називається «J’ai cherché», співавтором якої виступив сам Амір, а також Назім Халед і Йохан Еррамі. Текст пісні містить суміш французької та англійської мов.

Амір був обраний представником Франції на конкурсі, хоча і має ізраїльське громадянство.

Alma – «Requiem» (2017, 12 місце)

Альма народилася 27 вересня 1988 року в Ліоні. Вона – французька співачка і представниця Франції на конкурсі Євробачення 2017 року Києві з песнею «Requiem».

У 2017 році вона зайняла на конкурсі 12 місце, і отримала одні з кращих балів Франції за останні 10 років на конкурсі Євробачення.

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