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Євробачення-2020: кращі виступи Естонії на конкурсі

30.03.2020

Естонія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1994 року! Кращим був виступ у 2001 році, коли перше місце посіла пара Танел Падар і Дейва Бентона, а в 2002 році третє місце зайняла співачка Сайлент. Але які ще виступи Естонії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Tanel Padar & Dave Benton – «Everybody» (2001, 1 місце)

Танел Падар – естонський рок-музикант і поп-співак – в дуеті з Дейвом Бентон переміг у конкурсі пісні Євробачення-2001 в Копенгагені. Навчався грі на кларнеті і саксофоні, співав у церковному і дитячому хорі, а також в хорі хлопчиків, захоплювався народною музикою і спортивними танцями.

Після спільної з Дейвом Бентон перемоги в конкурсі Євробачення-2001 став одним з найзнаменитіших рок-музикантів Естонії. На конкурсі Бентон та Падар виконували пісню «Everybody», у виступі брала участь також група «2XL».

Sahlene – «Runaway» (2002, 3 місце)

У 2001 році Естонія посіла перше місце з піснею Танел Падар і Дейва Бентона Everybody і привезла Євробачення до Таллінна, тоді естонська співачка Сайлен посіла третє місце з піснею Runaway.

Urban Symphony – «Rändajad» (2009, 6 місце)

Urban Symphony – естонська музична група, яка представляла Естонію на міжнародному конкурсі Євробачення 2009 з піснею «Rändajad».

У відбірковому турі в Естонії взяло участь 10 кандидатів. Пісня «Rändajad» отримала 82% голосів у результаті голосування глядачів і професійного журі та була обрана в якості представника Естонії на міжнародному пісенному конкурсі. 16 травня 2009 року в фіналі Євробачення група посіла шосте місце, набравши 129 балів.

Ott Lepland – «Kuula» (2012, 6 місце)

Отт Лепланд народився 17 травня в 1987 Талліні. Це естонський співак, який представляв країну на конкурсі пісні Євробачення в 2012 році з композицією «Kuula». На конкурсі пісня виконувалася на естонській мові, також існують версії російською, англійською та іспанською. Увійшов до першої десятки і зайняв 6 місце, отримавши 120 балів.

У 2013 році Отт брав участь у другому сезоні програми Su nägu kõlab tuttavalt, естонської версії передачі «Один в один»!

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