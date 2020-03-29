Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Євробачення-2020: кращі виступи Фінляндії на конкурсі

29.03.2020

Фінляндія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1961 року! Кращий результат Фінляндії на сьогоднішній день країні принесла вибухова рок-група «Lordi» з піснею «Hard Rock Hallelujah»! Але які ще виступи Фінляндії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Lordi – «Hard Rock Hallelujah» (2006, 1 місце)

Lordi – фінська англомовна хард-рок-група. Група знаменита тим, що виступає в масках і костюмах монстрів і виконує пісні на тему жахів і важкої музики. Lordi виграла конкурс пісні Євробачення в 2006 році. Вперше в історії Фінляндії, країну з багатими традиціями рок-музики, представляла рок-група. Однак обрання Lordi викликало скандал. Деякі громадські організації назвали групу «сатанинською» за її імідж і тексти.

 Крім того, у Lordi виникли фінансові проблеми з доставкою дорогої апаратури і піротехніки в Грецію, де проходив конкурс. Завдяки допомозі спонсорів, ця проблема була вирішена. Lordi пройшла в півфінал конкурсу і виступила в фіналі. «Hard Rock Hallelujah» виграла глядацьке голосування, випередивши російського учасника Діму Білана. І з результатом 292 очка, рекордним за всю історію Євробачення аж до зміни системи суддівства в 2006 році, Lordi зайняла на конкурсі перше місце.

 Перемога на конкурсі принесла групі більш широку популярність. Альбом The Arockalypse піднявся на перші рядки чартів у Фінляндії, Швеції та Греції. «Hard Rock Hallelujah» вийшла окремим синглом і на неї було знято дві версії відеокліпу.

У травні 2006 в Гельсінкі відбувся грандіозний сольний опен-ейр, який зібрав 90 000 чоловік. Це було наймасовішим публічним заходом, коли-небудь організованим в столиці північної країни. Продовжуючи низку вихвалянь, центральна площа Рованіємі була перейменована на честь Lordi.

Softengine – «Something Better» (2014 року, 11 місце)

«Softengine» – фінська рок-група, яка представляла Фінляндію на конкурсі пісні Євробачення 2014 року, з піснею «Something Better». Вони хотіли повторити успіх Lordi, але не вийшло.

Виступ групи відбувся 8 травня 2014 року на другому півфіналі конкурсу. За результатами голосування, група пройшла до фіналу, який відбувся 10 травня. Фіни зайняли 11 місце, набравши при цьому 72 бали.

Hanna Helena Pakarinen – «Leave Me Alone» (2007, 17 місце)

Ханна Хелена Пакарінен народилася 17 квітня 1981 року в Лаппеенранта, Фінляндія. Фінська співачка представила країну на конкурсі Євробачення-2007 з піснею «Leave Me Alone».

Дівчина дуже швидко стала популярною в своїй країні. До 28 років Ханна є найбільш продаваною англомовною виконавицею в Фінляндії, вона збирає величезні концерти. І навіть після її золотих, платинових альбомів і незліченних синглів, вона продовжує своє музичне зростання: в своєму новому альбомі «Lovers», до якого увійшла її конкурсна пісня «Leave Me Alone», більшість пісень написана нею самою, а в 2009 році вийшов і новий альбом Ханни Love in a Million Shades.

Paradise Oskar – «Da Da Dam» (2011, 21 місце)

10 травня в першому півфіналі Євробачення 2011, в якому брали участь 19 виконавців, Оскар став одним з десяти переможців і вийшов у фінал конкурсу. 14 травня в фіналі він виступав під першим номером. В результаті голосування набрав 57 балів і посів 21-е місце. Після фіналу Оскар отримав премію від журналістів – «Кришталеве серце».

На Євробаченні Оскар виступав з гітарою, яка дісталася йому у спадок від батька. 

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Даша Трегубова святкує день народження
Даша Трегубова святкує день народження
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
ТНМК покажуть бекстейдж епічного українського концерту
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Марк Савін - «Катя»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить