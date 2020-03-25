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Євробачення-2020: кращі виступи Великобританії на конкурсі

25.03.2020

Великобританія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1957 року! Кращі результати Великобританії на сьогоднішній день не злічити, адже країна перемагала в міжнародному конкурсі цілих 5 разів! Але які ще виступи Великобританії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Katrina and the Waves – «Love Shine a Light» (1997, 1 місце)

Katrina and the Waves – британсько-американська поп-рок-група, яка перемогла на конкурсі Євробачення в 1997 році. До Євробачення група була висунута на премію «Греммі» в номінації «Кращий новий артист». Згодом група підписала контракт з фірмою «SBK Records», але особливих успіхів в США музиканти більше не домоглися.

Після повернення до Великобританії в 1997 році група перемогла на конкурсі Євробачення з піснею «Love Shine A Light», яка потім посіла третє місце в британському, а також друге – в австрійському і норвезькому хіт-парадах. Успіх пісні допоміг музикантам укласти контракт з компанією «Warner» і випустити новий альбом «Walk On Water». Однак в 1999 році колектив розпався, і його учасники продовжили самостійні виступи.

Imaani – «Where Are You?» (1998, 2 місце)

У 1998 році Imaani брала участь в конкурсі відбору, щоб поїхати від Великобританії на Євробачення. Її трек Where Are You був беззаперечним переможцем серед британської публіки і був обраний, щоб представляти Великобританію. Дівчині не вистачило всього сім очок, вона була позаду переможця Dana International, посівши друге місце в Євробаченні 1998. З тих пір Великобританія ніколи не була так близька до перемоги.

Jessica Garlick- «Come Back» (2002, 3 місце)

У 2001 році співачка брала участь у першому випуску відомого шоу талантів «Pop Idol», яке транслювалося на каналі ITV, і увійшла в першу десятку конкурсантів. Трохи пізніше вона була запрошена корпорацією ВВС взяти участь в конкурсі відбору виконавця на Євробачення 2002. Джессіка виконала одну зі своїх відомих пісень «Come back» і була обрана публікою представляти Великобританію на Євробаченні в Талліні. Виступ Джесіки був успішним, і вона розділила третє призове місце разом з естонською співачкою Сален, набравши однакову кількість голосів глядачів. Це був найкращий результат британського виконавця з 1998 року, коли друге місце на Євробаченні зайняла співачка Імаані з хітом «Where are you?».

Jade Almarie Louise Ewen – «It’s My Time» (2009, 5 місце)

Джейд представляла Великобританію на конкурсі Євробачення-2009 з піснею «It’s My Time». Її автор – Ендрю Ллойд Веббер, який погодився супроводжувати співачку під час виступу, підкресливши, що вона – одна з найбільш талановитих вокалісток з усіх, з якими йому доводилося працювати. В результаті співачка посіла п’яте місце у фіналі, що стало кращим результатом її країни за 7 років (за кількістю набраних балів це другий результат в історії конкурсу). Варто зазначити, що Великобританія одночасно виступає в фіналі, так як є однією з учасниць «великої четвірки».

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