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Євробачення-2020: кращі виступи Чехії на конкурсі

24.03.2020

Чехія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення всього з 2007 року! Миколас Йозеф пройшов у фінал і посів 6 місце, що стало кращим результатом Чехії на сьогоднішній день. Але які ще виступи Чехії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Mikolas Josef – «Lie to Me» (2018, 6 місце)

Миколас – чеський співак, автор пісень, музичний продюсер, режисер музичних кліпів, хореограф і модель. Представляв Чехію на конкурсі Євробачення-2018 з піснею «Lie to Me» і посів 6 місце, набравши 281 бал. У квітні того ж року Йозеф підписав контракт з компанією RCA Records.

Lake Malawi – «Friend of a Friend» (2019, 11 місце)

Інді-поп-група була заснована вокалістом Альбертом Чорним, після розпаду його колишньої групи Charlie Straight у вересні 2013 року. У 2014 році випустили свій дебютний сингл «Always June», який вони виконали наживо під час інтерв’ю з BBC London. У цьому ж році група виступила на великих чеських музичних фестивалях – таких, як Colours of Ostrava і Rock for People, а також на The Great Escape Festival у Великобританії. У 2019 було оголошено, що група візьме участь в фіналі Чеського національного відбору. Тоді хлопці вибороли 11 місце для Чехії.

Gabriela Gunčíková – «I Stand» (2016, 25 місце)

У 2016 році Габріела оголосила, що працює в Швеції над спеціальним проєктом спільно з відомими шведськими композиторами Крістіаном Шнайдером і Сарою Біглерт. Через кілька місяців чеське телебачення оголосило, що Габріела Гунчікова представлятиме Чехію на Євробаченні 2016 Стокгольмі з піснею «I Stand».

10 травня 2016 року Габріела Гунчікова виступила в першому півфіналі і вперше в історії виборола право представляти Чехію в фіналі Євробачення, де зайняла 25 місце.

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