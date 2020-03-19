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Євробачення-2020: кращі виступи Хорватії на конкурсі

19.03.2020

Хорватія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 1993-го року! У 1999 році Хорватія стала четвертою, що стало кращим результатом Хорватії на сьогоднішній день. Але які ще виступи Хорватії здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Doris Dragović – «Marija Magdalena» (1999, 4 місце)

Відомо, що Доріс Драгович – хорватська естрадна співачка родом з міста Спліт. Двічі виступала на конкурсі Євробачення. У 1986 році представляла Югославію на конкурсі Євробачення з піснею «Željo moja», зайнявши 11 місце. У 1999 році представляла Хорватію з піснею «Marija Magdalena» і зайняла 4 місце.

Jacques Houdek – «My Friend» (2017, 13 місце)

Жак Хоудек – хорватський співак і автор пісень, який представив Хорватію на конкурсі Євробачення 2017 року з піснею «My Friend». Хоудек почав свою професійну сольну кар’єру в 2000 році і з тих пір опублікував багато записів і альбомів, з яких 13 були сертифіковані сріблом (5 разів), золотом, платиною і алмазом (один раз). Хоудек є одним з наставників в хорватській версії телевізійного шоу талантів «Голос».

Severina Vučković – «Moja štikla» (2006, 12 місце)

За кілька років до того, як Северина брала участь в Євробаченні, дівчина виявилася втягнутою в скандал. В Інтернеті з’явилося відео, що зафіксувало статевий акт між співачкою і бізнесменом Міланом Лучичі. Скандал був пов’язаний з тим, що Лучич на момент зйомки був одружений, а співачка до цього позиціонувала себе як віруюча католичка і засуджувала позашлюбні статеві зносини. Вучковіч спробувала засудити сайт, на якому було опубліковано відео, стверджуючи, що запис є її інтелектуальною власністю. Але справа була припинена Загребським судом в липні 2004 року. Після цього глядачі все ж вибрали співачку і вона полетіла підкорювати Євробачення.

Kraljevi Ulice & 75 Cents – «Romanca» (2008, 21 місце)

Шансон і реп в одній пісні: разом з репером 75 Cents колектив Kraljevi Ulice представляв Хорватію на конкурсі пісні Євробачення 2008 за піснею «Romanca». Композиції вдалося пробитися у фінал, посівши 4-е місце зі 112-ма балами. Але вже в фіналі група фінішувала лише 21-ю (з результатом в 44 бали).

Andrea Šušnjara & Igor Cukrov – «Lijepa Tena» (2009, 18 місце)

На пісенному конкурсі Андреа разом з Ігорем Цукрове виконала пісню «Lijepa Tena» (з хорв. – «Красива Тена»). Можливість брати участь в «Євробаченні» дует отримав після перемоги на фестивалі «Dora 2009», що є також національним відбірковим конкурсом для «Євробачення». У фіналі вони набрали 45 балів і фінішували лише 18-ми.

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