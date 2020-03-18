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Євробачення-2020: кращі виступи Білорусі на конкурсі

18.03.2020

Білорусь бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення з 2004-го року! Кращий результат на Євробаченні Білорусі приніс Дмитро Колдун – шосте місце в 2007 році! Але які ще виступи Білорусі здивували європейських глядачів? Дізнайтеся прямо зараз!

Dmitry Koldun – «Work Your Magic» (2007, 6 місце)

Відомий співак і переможець російської «Фабрики зірок» Дмитро Колдун представляв Білорусію на конкурсі Євробачення 2007 року з піснею «Work Your Magic». Тоді артист зайняв 6-е місце – кращий результат Білорусі за весь час участі в конкурсі.

Alyona Lanskaya – «Hold Me» (2013, 16 місце)

Олена Ланська пройшла всі відбіркові тури в Білорусі і потрапила до фіналу грандіозного конкурсу. Але в підсумку посіла лише 16 місце з 48-и. Як утіха світова громадськість визнала Олену другою за красою учасницею, а перше місце дісталося Златі Огневич з України.

NaviBand – «Гістория Майга жицця» (2017, 17 місце)

У фіналі Євробачення 2017 група набрала 83 бали, посівши 17 місце. Незважаючи на відносно невисокий результат, виступ групи викликав великий резонанс і вкрай позитивну реакцію громадськості.

Teo – «Cheesecake» (2014 року, 16 місце)


8 травня у другому півфіналі Юрій Ващук під псевдонімом ТЕО виступив під номером 10 і зайняв 5 місце з результатом в 87 балів, що дало йому право представити Білорусію в фіналі конкурсу. 10 травня 2014 року ТЕО виступив під номером 2 і зайняв 16-е місце, набравши 43 бали. Нетривалий час пісня просувалася державними ЗМІ та білоруськими радіостанціями, які відпрацьовували встановлену державою норму в 75% білоруської естради в ефірі.

ZENA – «Like It» (2019, 24 місце)

7 березня 2019 року ZENA здобула перемогу в національному відборі міжнародного конкурсу пісні Євробачення-2019 і представила Білорусію в першому півфіналі конкурсу в Ізраїлі. 14 травня 2019 вона вийшла в фінал пісенного конкурсу. Після остаточного підрахунку голосів журі та телеглядачів зайняла 24-е місце.

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