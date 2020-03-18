Азербайджан бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення дванадцятий рік, з 2008-го! Кращий результат на Євробаченні Азербайджану приніс дует Ell & Nikki з піснею «Running Scared» – перше місце в 2011 році! Але які ще виступи Азербайджану були незабутніми? Дізнайтеся прямо зараз!

Ell & Nikki – «Running Scared» (2011, 1 місце)

Відомо, що дует був створений у 2011 році в рамках національного відбіркового туру. Кожен з виконавців виступав у відборі окремо, проте в результаті було прийнято рішення відправити на конкурс дует.

На конкурсі в Дюссельдорфі дует виконав сингл Running Scared вельми успішно і пройшов до фіналу, де, набравши 221 бал, зайняв перше місце.

Farid Mammadov – «Hold Me» (2013, 2 місце)



Невід’ємним в успіху Фаріда є його талант і талант знаменитого грецького режисера-постановника Фокаса Евангеліноса. У Фокаса значний і успішний досвід на Євробаченні! Серед його заслуг – перемога, поки єдина, представника Греції в 2005 році Олени Папарізу, а також незабутні виступи Ані Лорак, Діми Білана та Сакіса Руваса на сцені пісенного конкурсу Євробачення.

Arash and Aysel – «Always» (2009, 3 місце)

Всім відомо, що Араш – ірано-шведський співак, танцюрист, композитор і продюсер. В листопаді 2008 року він вислав на відбірковий тур конкурсу Євробачення в Азербайджан свою англомовну композицію «Always». У лютому 2009 року стало відомо, що Айсель і Араш представлять Азербайджан в Москві саме з піснею Always. 14 травня Айсель і Араш за результатами голосування у другому півфіналі пройшли в фінал конкурсу, де посіли третє місце, поступившись Норвегії та Ісландії.

Sabina Babayeva – «When the Music Dies» (2012, 4 місце)

Сабіна – заслужена артистка Азербайджану. Вона стала фіналісткою республіканського відбіркового туру і представила Азербайджан в конкурсі Євробачення 2012. У цьому непростому музичному змаганні серед гідних суперників їй вдалося піднятися на 4-у сходинку з піснею «When the music dies».

Safura Alizadeh – «Drip Drop» (2010, 5 місце)

Молода співачка Сафура Алізаде, яка представила Азербайджан на Євробаченні-2010, створила сім’ю влітку 2013 року. Відомо, що дівчина переїхала з чоловіком до Туреччини і попрощалася зі сценою. Сьогодні Сафура Алізаде – щаслива мама трьох дітей.

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