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Євробачення-2020: кращі виступи Австралії на конкурсі

16.03.2020

Австралія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення не так давно – з 2015 року. Кращий результат на Євробаченні Австралії принесла Дамі Ім, яка в 2016 році зайняла 2 місце. Але які ще виступи Австралії припали до смаку Європі? Дізнайтеся прямо зараз!

Dami Im – «Sound Of Silence» (2016, 2 місце)

Австралію в 2016 році представила кореянка Дамі Ім. Пісня, з якою Дамі Ім підкорювала меломанів в Стокгольмі, ще до Євробачення зібрала в YouTube майже 2 мільйони переглядів.

Guy Sebastian – «Tonight Again» (2015-го, 5 місце)

У 2015 Гай Себастіан представляв Австралію на міжнародному музичному конкурсі Євробачення. Спеціально для нього була написана пісня Tonight Again, з якої Себастіан вперше в історії Австралії виступив на європейському пісенному конкурсі. Букмекери прогнозували співакові місце в трійці найсильніших, але Гай дійшов тільки до п’ятірки кращих.

Isaiah – «Do not Come Easy» (2017, 9 місце)

У 2017 на Євробаченні Айзая виконав пісню «Do not Come Easy» – баладу про мрію і боротьбу за неї. Успішно пройшовши до фінального етапу конкурсу, Айзая отримав 171 очко від членів журі 30 країн, що забезпечило йому 4 місце. Але під час голосування глядачів зумів отримати підтримку тільки від однієї країни – Данії – всього 2 бали, і з сумою в 173 очка посів 9 місце.

Kate Miller-Heidke – «Zero Gravity» (2019, 9 місце)

Кейт представляла Австралію на пісенному конкурсі Євробачення в 2019 році в Тель-Авіві, Ізраїль. Дівчина виступала в першому півфіналі і зайняла там 1 місце, набравши 261 бал, проте в фіналі вона зайняла 9 місце, набравши 284 бали.

Jessica Mauboy – «We Got Love» (2018, 20 місце)

 

У 2018 році Джесіка виграла національний відбір і завоювала право представляти Австралію на Євробаченні в Лісабоні в другому півфіналі. Але далеко пройти дівчині не вдалося: в фіналі Джессіка здобула 20 місце.

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