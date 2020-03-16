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Євробачення-2020: артистка з Вірменії Афіна Манукян представила пісню «Chains On You»

16.03.2020

Яскрава співачка з Вірменії Афіна Манукян була обрана конкурсанткою на Євробачення-2020. Днями артистка випустила пісню, яку вона виконає вже в травні. Детальніше – далі в матеріалі!

В супровід оновленої версії «Chains On You» – пісні, з якою вона виграла національний відбір Вірменії «Depi Evratesil» – Афіна Манукян випускає офіційне відео.

Афіна дуже схвильована релізом пісні для Євробачення 2020:

«Я дуже рада представити своє музичне відео всім, і я дуже сподіваюся, що шанувальникам по всьому світу це сподобається! У нас було всього 2 тижні після Depi Evratesil, щоб оновити пісню і зняти кліп. І після днів і ночей репетицій і підготовки, я дуже рада поділитися результатами нашої роботи. Це дійсно радість працювати разом з такою професійною командою. І, повірте мені, у нас ще багато сюрпризів!»

Більше на тему: Євробачення-2020: Литва представила свого конкурсанта

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