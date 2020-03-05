Вірменія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення уже 14 років – з 2006 року. Кращий результат на Євробаченні для Вірменії принесла в 2008 Сирушо, вигравши 4 місце. Такий же результат показав в 2014 році і Арам MP3. Але які ще виступи Вірменії здивували Європу? Дізнайтеся прямо зараз!

Sirusho – «Qele, Qele» (2008, 4 місце)

Aram MP3 – «Not Alone» (2014, 4 місце)

Iveta Mukuchyan – «LoveWave» (2016, 6 місце)

Eva Rivas – «Apricot Stone» (2014, 6 місце)

Hayko – «Anytime You Need » (2007, 8 місце)

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