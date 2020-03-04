Албанія бере участь в міжнародному конкурсі Євробачення не так давно – з 2004 року. Найкращий результат на Євробаченні для Албанії принесла Рона Нішліу, яка в 2012 році зайняла почесне 5 місце. Але які ще виступи Албанії припали до смаку Європі? Дізнайтеся прямо зараз!

Rona Nishliu – «Suus» (2012, 5 місце)

Anjeza Shahini – «The Image of You» (2004, 7 місце)

Eugent Bushpepa – «Mall» (2018, 11 місце)

Ledina Celo – «Tomorrow I Go» (2005, 16 місце)

Juliana Pasha– «It’s All About You» (2010, 16 місце)

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