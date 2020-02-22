Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

12 цікавих фактів про «Євробачення»

22.02.2020

Євробачення-2020 вже зовсім скоро, поки артисти готуються до наймасштабнішого музичного конкурсу, давайте згадаємо цікаві факти про конкурс. Яка країна була найбільш гостинною та скільки років наймолодшій учасниці – читайте в нашій добірці.

Євробачення 2020: онлайн-трансляція Нацвідбору в Україні від 22.02.2020 (фінал)

Найуспішніша країна

Ірландії належить рекорд «Євробачення» за кількістю перемог – країна вигравала конкурс 7 разів, зокрема, 3 рази поспіль (з 1992 по 1994).

Фаворити «Євробачення»

Після Ірландії найкращі результати на конкурсі у Швеції – 6 перемог. У Великобританії, Франції та Люксембургу – по 5 перемог. У Голландії – 4.

Трійка лідерів

Найчастіше в трійці лідерів «Євробачення» опинялась Великобританія – 22 рази.

Країна-невдаха

Норвегія 10 разів опинялася на останньому місці «Євробачення».

Рекорд набраних очок

У 2009 році в фіналі конкурсу Олександр Рибак набрав 387 очок. До цього рекордсменом вважалася фінська група Lordi, яка перемогла в «Євробаченні»-2006, набравши 292 очки.

Зірки «Євробачення»

Конкурс відкрив світу таких зірок, як «ABBA», Селін Діон, Тото Котуньо, Аль Бано і Роміна Пауер, Рафаель, Хуліо Іглесіас.

Наймолодша переможниця

Сандра Кім з Бельгії виграла конкурс в 1986 році, коли їй було лише 13 років.

38000 глядачів

Стільки в 2001 році прийняв футбольний стадіон «Паркен» в Копенгагені – це найбільша концертний майданчик в історії «Євробачення».

Найменше місто-господар

Ірландське містечко Мілстріт прийняло «Євробачення» в 1993 році, хоча його населення всього 1500 осіб.

McCarthy's_Bar_-_geograph.org.uk_-_1789488 (1)

Найгостинніша країна

Частіше за всіх «Євробачення» проводила у себе Великобританія – п’ять разів після своєї перемоги і три рази виручала країни, що відмовилися.

Найкращий конкурсант

Ірландець Джонні Логан – єдиний, хто двічі ставав переможцем «Євробачення». Вперше – в 1980 році, повторно – в 1987. А в 1992 році його пісня «Why Me», написана для конкурсантки Лінди Мартін, також принесла «золото», що зробило Логана єдиним піснярем, чиї хіти перемагали на «Євробаченні» тричі.

Найрідкісніша країна

Марокко – найпасивніший учасник конкурсу. За всю історію ця країна взяла участь у «Євробаченні» лише один раз, в 1980 році.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Група Mountain Breeze випустила ідеальний хіт
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Ексклюзивні подробиці шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олімпійський»!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить