За 64 роки існування конкурс Євробачення завоював популярність у всьому світі. Ви можете не знати, хто переміг на президентських виборах у сусідній країні, але ім’я переможця Євробачення обговорюють всі й не один день. Які країни найчастіше ставали господарями конкурсу та як зароджувалося одне з найстаріших телевізійних шоу – читайте у матеріалі.

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Перший конкурс Євробачення відбувся 1956 року у Швейцарії. У ньому брали участь лише сім країн – Швейцарія, Бельгія, Франція, ФРН, Італія, Люксембург і Нідерланди. Швейцарська співачка приготувала для журі відразу дві пісні, щоб уже напевно, і не прогадала. Ліз Ассія стала першою переможницею Євробачення з композицією «Refrain».

Наступного року до конкурсу долучилися Австрія, Данія та Велика Британія. У 1958 році – Швеція, в 1961-му – Фінляндія, Іспанія та Югославія, в 1964 році – Португалія, а в 1965 році на сцені конкурсу дебютувала Ірландія. Того ж року Євробачення вперше транслювали в СРСР. Телеаудиторія перевищила 150 млн осіб.

Очевидно, що у деяких країн на рахунку більше перемог хоча б тому, що вони раніше долучилися до конкурсу. Наприклад, Україна вперше брала участь лише в 2003 році. За попередні 47 років історії Євробачення багато країн вже встигли показати себе і не раз завоювати головний приз.

Які країни і скільки разів вигравали Євробачення:

7 раз – Ірландія

6 раз – Швеція

5 раз – Франція, Люксембург, Великобританія, Нідерланди

4 рази – Ізраїль

3 рази – Данія, Норвегія

2 рази – Швейцарія, Україна, Італія, Іспанія, Австрія, Німеччина

1 раз – Монако, Бельгія, Югославія, Естонія, Латвія, Туреччина, Фінляндія, Португалія, Росія, Азербайджан, Сербія

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