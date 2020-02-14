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Гурт CLOUDLESS представив демоверсію нової пісні «Ніби До Небес»

14.02.2020

Півфіналісти Національного відбору на Євробачення-2020 гурт CLOUDLESS, який було відновлено наприкінці 2019 року, вже встиг полюбитися багатьом глядачам завдяки своїм саундтрекам до українських телесеріалів та багатьох розважальних шоу. 

евровидение

Цьогоріч гурт CLOUDLESS став півфіналістом Нацвідбору на Євробачення-2020, і поки всі насолоджуються їхньою запальною піснею «Drown Me Down», молоде тріо на своїй сторінці в Instagram вже встигло порадувати нас демоверсією нової пісні «Ніби До Небес», реліз якої буде в березні. 

І поки ми наспівуємо мотиви нової пісні «І ніби до небес лечу, небес лечу в обіймах твоїх… І ніби до небес…», гурт активно працює над створенням свого першого альбому та має величезні плани на 2020 рік: концерти по Україні, зокрема сольник у Києві, а також літні фестивалі. Слідкуйте за всіма анонсами на їхній офіційній сторінці в Instagram.

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