Починаючи з 1970-х років на Євробаченні почали з’являтися виконавці, які робили акцент не стільки на саму пісню, як на яскраве та епатажне шоу. Таким чином, галерея конкурсантів поповнилася різними персонажами – від лялькового індика до бородатої жінки. Дивіться виступи найяскравіших учасників конкурсу Євробачення в матеріалі.

Представники від Ісландії на Євробаченні-2019 Hatari від самого початку позиціонували себе як дуже скандальний гурт. Вони йдуть проти капіталізму і намагаються зруйнувати всі рамки та стереотипи. Музичний стиль гурту можна описати як суміш dark-electro, EBM і synth-punk з елементами сатири та провокацій.

Hatari – «Hatrið Mun Sigra»

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Португалію в 2019 році представив Конан Осіріс. Його композиція вже встигла увійти в топ португальських трендів – YouТube і Spotify. Хоч і співак не пройшов у фінал музичного конкурсу, але його виступ точно виділявся з натовпу інших виконавців.

Конан Осіріс – Telemóveis

У 1979 році спеціально для конкурсу був створений німецький фрик-колектив Dschinghis Khan, який зайняв 4-те місце. Цікаво, що гурт існує і до цього дня, а його популярність вийшла за рамки німецької аудиторії.

Dschinghis Khan – «Dschinghis Khan»

У 1998 році Дана Інтернешнл (так назвав себе після операцій зі зміни статі Ярон Коен з Ізраїлю) стала першим фриком, який здобув перемогу на Євробаченні. Завдяки успіху пісні «Divа» співачка стала міжнародною суперзіркою.

Дана Інтернешнл – «Diva»

Індик Дастін – популярна ірландська лялька, що говорить по-англійськи із сильним дублінському акцентом. У 2008 році цей персонаж представив Ірландію на Євробаченні. На жаль, на музичному терені індик Дастін провалився, не зумівши пробитися у фінал конкурсу.

Dustin the Turkey – «Irelande douze pointe»

Фінський гурт Lordi відомий тим, що грає хард-рок, виступає в костюмах монстрів і пише тексти в жанрі хоррор. До того ж гурт Lordi сенсаційно переміг у конкурсі Євробачення в 2006 році, набравши рекордну кількість голосів.

Lordi – «Hard Rock Hallelujah»

В 2007 році підкорювати Євробачення від України відправилася Вєрка Сердючка (артист Андрій Данилко). Пісня викликала подив у російської публіки, яка замість слів у приспіві «Lasha Tumbui» почула «Russia Goodbye».

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Вєрка Сердючка – «Lasha Tumbui»

У 2014 році на Євробаченні перемогла Кончіта Вурст з Австрії. Травесті-артист Томас Нойвірт розповів, що створив образ «бородатої жінки» в 2011 році, коли вирішив змусити людей задуматися про природу «інакшості» та ксенофобії.

Conchita Wurst – «Rise Like a Phoenix»

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