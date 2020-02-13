Еліна Іващенко – переможниця наймасштабнішого вокального проєкту «Х-фактор» -10. Наймолодша учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 професійно займається вокалом з 5 років, а зараз вчиться в Київській муніципальній академії музики ім. Р. М. Глієра. Вже післязавтра дівчина буде боротися за право представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. А поки дивіться відео, як наймолодша учасниця Нацвідбору реагує на питання хейтерів!

Video: Щоденники Євробачення: Еліна Іващенко відповідає на питання хейтерів Щоденники Євробачення: Еліна Іващенко відповіла на найскандальніші питання про Нацвідбір. Щоденники Євробачення з Еліною Іващенко - в матеріалі

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