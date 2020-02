MOONZOO feat. F.M.F. Sure – учасники Нацвідбору на Євробачення-2020. Це український електронний гурт, створений у Львові 2018 року. Відомо, що молоді музиканти вже за кілька днів братимуть участь у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020. MOONZOO feat. F.M.F. Sure відповіли на каверзні запитання ведучого ексклюзивного бекстейджу Нацвідбору Володимира Бірюкова. Дивіться інтерв’ю вже зараз!

Video: «Щоденники Євробачення»: MOONZOO feat. F.M.F. Sure відповіли на найскандальніші питання про Нацвідбір Щоденники Євробачення: MOONZOO feat. F.M.F. Sure відповіли на найскандальніші питання про Нацвідбір. Щоденники Євробачення з MOONZOO feat. F.M.F. Sure - в матеріалі

