«Щоденники Євробачення»: Катя Чілі розповіла про свою пісню

Спеціально для stb.ua півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Катя Чілі розповіла про свою пісню. Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»!

Євробачення 2020: перший півфінал відбору на Євробачення 2020 (ефір від 08.02.2020) дивитись онлайн



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