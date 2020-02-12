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«Щоденники Євробачення»: Катя Чілі відповіла на запитання хейтерів
12.02.2020
Спеціально для сайту телеканалу СТБ півфіналістка Національного відбору на Євробачення-2020 Катя Чілі відповіла на хейтерські коментарі, які глядачі залишають під дописами про артистку. Як реагує на критику досвідчена співачка? Та що вона відповіла жорстоким коментаторам? Дивіться просто зараз у «Щоденниках Євробачення»!
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Video: «Щоденники Євробачення»: Катя Чілі відповіла на запитання хейтерівЩоденники Євробачення: учасниця Нацвідбору на Євробачення-2020 відповіла хейтерам. Щоденники Євробачення з Катею Чілі - в матеріалі
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