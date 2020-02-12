Гурт CLOUDLESS брав участь у Національному відборі на Євробачення-2020. Яскраві виконавці так і не пройшли у фінал конкурсу. Спеціально для stb.ua учасники гурту розповіли, як вони подавалися на Нацвідбір-2020 без вокаліста.

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