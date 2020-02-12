GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020 і вже за кілька днів артистка побореться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але як молода співачка реагувала на жорстку критику коментаторів? Дивіться вже зараз!

Video: «Щоденники Євробачення»: GARNA відповідає на запитання хейтерів Щоденники Євробачення: учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 GARNA відповіла на запитання хейтерів. Щоденники Євробачення з GARNA - в матеріалі

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Євробачення 2020: учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.