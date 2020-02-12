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«Щоденники Євробачення»: GARNA відповідає на запитання хейтерів
GARNA – українська співачка з унікальною манерою виконання і сильним вокалом. Дівчина стала півфіналісткою Національного відбору на Євробачення-2020 і вже за кілька днів артистка побореться за право представляти Україну на міжнародному музичному конкурсі в Роттердамі, Нідерланди. Але як молода співачка реагувала на жорстку критику коментаторів? Дивіться вже зараз!
Video: «Щоденники Євробачення»: GARNA відповідає на запитання хейтерівЩоденники Євробачення: учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 GARNA відповіла на запитання хейтерів. Щоденники Євробачення з GARNA - в матеріалі
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