Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Щоденники Євробачення: FO SHO відповідають на питання хейтерів
Совсем скоро, 15 февраля, афроукраинский хип-хоп-проект FO SHO выступит на Национальном отборе на Евровидение 2020. Три экзотические сестры, покорившие соцсети, готовы побороться за право представлять Украину на песенном конкурсе в этом году. Недавно девушки вместе с ведущим эксклюзивного бекстейджа Нацотбора на Евровидение-2020 Владимиром Бирюковым отвечали на вопросы хейтеров. Что из этого вышло – смотрите прямо сейчас!
Video: Щоденники Євробачення: FO SHO відповідають на питання хейтерівЩоденники Євробачення: учасники Нацвідбору на Євробачення-2020 FO SHO відповіли на запитання хейтерів. Щоденники Євробачення з FO SHO - в матеріалі
Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:
https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/
Більше на тему: Євробачення 2020: учасники першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2020 від України