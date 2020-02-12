David Axelrod (Девід Аксельрод) зовсім нещодавно став учасником Національного відбору на Євробачення-2020. Вже за кілька днів, 15 лютого, співак виступить під номером 7 та побореться за право представити Україну на міжнародній музичній арені. Дивіться ексклюзивне інтерв’ю з David Axelrod вже зараз!

Video: «Щоденники Євробачення»: David Axelrod розповів про 33 варіанти своєї пісні, хейтерів і майбутній виступ Щоденники Євробачення: учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 David Axelrod відповів на запитання. Щоденники Євробачення з David Axelrod - в матеріалі

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