Переможець 4-го сезону шоу «Х-фактор» 22-річний співак Олександр Порядинський готується до півфіналу Нацвідбору на Євробачення-2020. Вже за кілька днів один із наймолодших учасників українського відбору виступить на сцені конкурсу, а поки дивіться інтерв’ю Олександра Порядинського для «Щоденників Євробачення»!

Video: «Щоденники Євробачення»: Олександр Порядинський відповів на найпровокаційніші запитання Щоденники Євробачення: учасник Нацвідбору на Євробачення-2020 олександр порядинський відповів на на найпровокаційніші питання. Щоденники Євробачення з Олександром Порядинським - в матеріалі

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