Успішний молодий артист KHAYAT ексклюзивно для «Щоденників Євробачення» розповів, чому вирішив знову взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2020. Чи боїться KHAYAT оцінки Тіни Кароль? А також як співак планує популяризувати українську культуру у світі? Дивіться щоденник KHAYAT’a в матеріалі.

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Video: «Щоденники Євробачення»: KHAYAT про своє повернення на Нацвідбір-2020 KHAYAT ексклюзивно для Щоденників Євробачення розповів, чому вирішив знову взяти участь у Нацвідборі на Євробачення-2020

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