Гурт CLOUDLESS представив кліп на сингл «Drown Me Down», з яким братиме участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2020. Процес зйомки відео курував відомий український режисер Олег Борщевський.

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Відеоряд до пісні «Drown Me Down» в алегоричній формі відображає ідею про те, що сучасний світ змінюється. З великою швидкістю формуються нові парадигми, з’являються нові цінності та відкидаються старі, руйнуються ідеали, ставляться під сумнів глибокі почуття, на передній план виходять нові і часто розмиті смисли. Сьогодні людина перевантажена потоком свіжої інформації, її мозок переповнений правилами, думками. Найчастіше вона вже насилу відрізняє істину від фальші. Часом ми просто не встигаємо за тим, як змінюється світ.

«Незважаючи на життєві складнощі, ніхто не має права вказувати, як нам жити та що і як робити. Не існує «правди в останній інстанції». Це пісня-заклик: ніколи не здавайся, будь собою! Втілені у кліпі образи – ключі, що відкривають значно більше, ніж ми можемо сказати. Дочекайтеся релізу та зрозумієте все самі», – поділилися історією відео учасники CLOUDLESS.

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Музиканти швидко знайшли порозуміння з режисером, тож на знімальному майданчику панувала злагоджена атмосфера творчості. Зйомки тривали 14 годин, за які 13 акторів, 3 учасники гурту та 14 членів знімальної групи відіграли 25 сцен.

«Створення кліпу можна порівняти з авторськими короткометражними фільмами. Звісно, повнометражне кіно займає більше часу та підготовки, однак кліп – можливість у короткій формі передати ідею, яка співзвучна зі світосприйняттям музикантів та режисера. Найлегше працювати з музикантами, які знають, чого хочуть. Вони мають знати, хто вони, як бажають самовиражатись та чого прагнуть», – розповів режисер «Drown Me Down» Олег Борщевський.

Нагадаємо, що вже 8 лютого під номером 6 CLOUDLESS змагатимуться за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

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