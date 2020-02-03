Гурт CLOUDLESS поділився бекстейджем алегоричного кліпу на сингл «Drown me Down». З ним колектив братиме участь у Національному відборі на пісенний конкурс Євробачення-2020. Процесом зйомки відео керував відомий український режисер Олег Борщевський. Презентацію кліпу заплановано на 4 лютого.

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«Незважаючи на життєві складнощі, ніхто не має права вказувати, як вам жити та що і як робити. Не існує «правди в останній інстанції». Це пісня-заклик: ніколи не здавайся, будь собою! Втілені у кліпі образи – ключі, що відкривають значно більше, ніж ми можемо сказати. Дочекайтеся релізу та зрозумієте все самі», – поділилися історією відео учасники CLOUDLESS.

«Працьовиті хлопці. Ми дуже легко знайшли спільну мову та спільні ідеї. Це ті музиканти, які розуміють, що їм потрібно, та можуть легко приміряти запропонований режисером образ на себе», ‒ прокоментував зйомки Олег Борщевський.

Слідкуйте за новинами гурту CLOUDLESS, щоб першими побачити відео на сингл, з яким колектив змагатиметься за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2020.

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