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Євробачення-2020: організатори конкурсу представили офіційний логотип
Організатори міжнародного конкурсу Євробачення-2020 представили офіційний логотип. Він символізує святкування 65-річчя пісенного конкурсу і 41 країну, яка візьме участь в ньому. Більш детально про символ Євробачення – в матеріалі.
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Організатори конкурсу продемонстрували офіційний логотип Євробачення-2020. Щоб його вибрати, вони провели конкурсний відбір робіт. У ньому взяли участь 11 голландських агентств. У результаті, переможцем стало CLEVER ° FRANKE, яке розробило емблему за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення.
Чільним символом стала віньєтка, яка по-сучасному прославляє історію Євробачення. Відомо, що Логотип являє собою абстрактне уявлення кольорів прапорів 41 країни, які беруть участь у пісенному конкурсі 2020 року, у відповідності від першої участі у ньому.
Організатори пояснили свій вибір тим, що логотип відповідає характеристикам голландського дизайну: мінімалістичний, експериментальний та інноваційний. Він розповідає історію, у той же час залишаючись барвистим, святковим і, що важливо, широко застосовним.
Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться у Нідерландах 12, 14 і 16 травня у конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.
Джерело інформації та фото – офіційний сайт eurovisionworld.com