З кожним днем ​​ми наближаємося до наймасштабнішого пісенного конкурсу Європи. Гостей та учасників Євробачення-2020 прийматимуть Нідерланди у Роттердамі, який вже почав активно готуватися зустрічати величезний потік фанатів конкурсу з усього світу. Що потрібно знати туристу про Роттердам? Детальніше читайте в матеріалі.

Час летить невблаганно швидко, наближаючи нас до наймасштабнішого пісенного конкурсу в Європі та радуючи всіх його шанувальників. Євробачення у 2020 році готуються зустрічати Нідерланди. У боротьбі між містами країни за право проведення конкурсу перемогу здобув Роттердам, і зараз він готується зустрічати величезний потік туристів.

Що потрібно знати туристу про Роттердамі?

Роттердам – ​​найбільше портове місто в Європі. У 2018 році через нього було перевезено 469 млн тонн різних товарів. Якщо розглядати порт міста з точки зору логістики, то він має велике значення для імпорту й експорту товарів для усієї Європи. Перебувати він в нідерландській провінції та є домом для 634 660 осіб.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Південна Голландія, провінція, у якій розташований Роттердам, є найбільш багатокультурним регіоном у Нідерландах. Місто є домом для представників 174 національностей. Тому сенс, який був закладений у девіз майбутнього Євробачення 2020 року, дійсно зможе відкрити туристам з різних куточків світу та корінних жителів міста нові історії й думки, якими вони поділяться один з одним.

Роттердам також вважається архітектурним містом. У його центральній частині, яка була значно зруйнована у 1940 році, туристи зможуть відкрити для себе різноманітність стилів будівель. Особливо притягує погляд поєднання сучасних архітектурних рішень зі старими спорудами.

Архітектура реконструкції шістдесятих, сімдесятих і вісімдесятих років досить цікаво і неординарно поєднується з ультрасучасними хмарочосами та культовими будівлями, які були споруджені за останні десятиліття.

Нагадаємо, що Євробачення-2020 відбудеться 12, 14 і 16 травня у конференц-центрі та багатофункціональній арені Ahoy Rotterdam.

Джерело інформації – офіційний сайт eurovisionworld.com

Нагадаємо, що ім’я представника від України на Євробаченні-2020 року ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

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