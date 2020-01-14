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Еліна Іващенко: Я дуже давно марила Євробаченням!

14.01.2020

Переможниця 10 сезону масштабного проєкту «Х-фактор» Еліна Іващенко нещодавно подала заявку на Нацвідбір на Євробачення-2020. Чому Еліна зважилася на цей крок у свої 17 — читайте вже зараз!

Еліно, зовсім нещодавно ви тішилися перемогою на «Х-факторі», а зараз –  представляєте свою пісню на прослуховуванні Нацвідбору. Чому вирішили брати участь?

Колись у мене була велика мрія – потрапити на Нацвідбір на Євробачення! Тепер я тут, на прослуховуванні. Зараз розумію, що нарешті досягла потрібного емоційного стану, готова і морально, і фізично для того, аби представляти Україну на Євробаченні. 

А як продюсери відреагували на вашу конкурсну пісню?

Я думаю, що їм сподобалося. Я чула дуже позитивні коментарі, і за їхніми виразами обличчя було видно, що моя пісня їм «зайшла». 

А коли саме у вас виникла ідея прийти на Нацвідбір? 

Напевно, місяці чотири тому. Я написала пісню і подумала, чому б її не віддати на Євробачення? Одразу подумала про те, що зовсім скоро Нацвідбір, тому треба подавати заявку!

Ви говорили, що Євробачення – ваша давня мрія. Як давно ви про нього мріяли?

Я дуже давно марила Євробаченням! Ще тоді, коли я була зовсім малою дитиною, мені завжди хотілося вийти на сцену, аби вся Україна дивилася на мене! Тому зараз цей крок став трішки ближчим.

Які плани у вас на Нацвідбір? Впевнені у своїй пісні?

Я підготувала достатньо сильну вокальну пісню, і я вважаю, що в неї є багато шансів, аби принаймні бути на Нацвідборі. Я думаю, що з цією піснею точно не соромно представити Україну на Євробаченні! 

Нагадаємо, що ім’я представника від України на Євробаченні-2020 року ми дізнаємося у фіналі Нацвідбору 22 лютого.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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