Евровидение-2020: лучшие выступления Италии на конкурсе

Италия — одна из семи стран-участниц первого конкурса песни Евровидение в 1956 году. Италия побеждала на конкурсе 2 раза. В последний раз страна выиграла конкурс в 1990 году. На текущий момент, страна отказывалась от участия только несколько раз. Но какие еще выступления Италии были незабываемыми? Узнайте прямо сейчас!

Raphael Gualazzi – «Follia d’amore/Madness of love» (2011, 2 место)



Рафаэль Гуалацци родился 11 ноября 1981 года в Урбино. Он — итальянский певец. Рафаэль участвовал в фестивале Сан-Ремо в 2011, и стал его победителем среди молодых исполнителей (премия «Mia Martini») с песней «Follia d’amore» («Безумие любви»).

Эта победа позволила музыканту стать представителем от Италии на Евровидении 2011. Гуалацци является первым исполнителем от Италии после бойкотирования ею конкурса (с 1997 по 2010). Так как Италия стала частью «большой пятерки», музыкант выступил сразу в финале Евровидения 14 мая (минуя оба полуфинала). Исполнителю удалось войти в тройку лидеров, заняв второе место в общем зачете.

Il Volo – «Grande amore» (2015, 3 место)



Il Volo (с итал. — «Полет») — итальянское оперное поп-трио, состоящее из двух теноров и баритона. Победители 65-го фестиваля песни в Сан-Ремо. Представляли Италию на песенном конкурсе Евровидение-2015, который прошел в столице Австрии Вене. Группа заняла на конкурсе 3 место, набрав сумму в 292 балла. В 2009 году Пьеро Бароне, Иньяцио Боскетто и Джанлука Джинобле участвовали в телевизионном конкурсе молодых исполнителей Ti lascio una canzone, проходившем в эфире телеканала Rai1. В первых эпизодах они исполняли песни сольно.

Так, Джанлука Джинобле исполнил песню Il mare calmo della sera (в оригинале исполняемую Андреа Бочелли) и выиграл первый эпизод шоу, а позже занял первое место и в финале, состоявшемся 2 мая 2009 года. Директору и создателю шоу, Роберто Ченчи пришла идея поставить Пьеро, Иньяцио и Джанлуку в группу и создать трио, похожее на «Трех теноров» (Пласидо Доминго, Хосе Каррерас и Лучано Паваротти). В четвертом эпизоде шоу они выступили вместе в первый раз, исполнив неаполитанскую классическую песню O sole mio.

Ermal Meta & Fabrizio Moro – «Non mi avete fatto niente» (2018, 5 место)



На фестивале в Сан-Ремо Эрмаль Мета вместе с Фабрицио Моро представили песню Non mi avete fatto niente («Вы мне ничего не сделали»), написанную ими в соавторстве с Андреа Фебо после теракта в Манчестере на концерте Арианы Гранде. С этой песней Эрмаль Мета и Фабрицио Моро выиграли фестиваль и получили право представлять Италию на конкурсе песни Евровидение, который проходил в Лиссабоне 8-12 мая. По результатам конкурса Эрмаль Мета и Фабрицио Моро заняли пятое место.

Mahmoud – «Soldi» (2019, 2 место)



Алессандро Мамуд (итал. — Alessandro Mahmoud) более известный под сценическим именем Mahmood. Он — итальянский певец. Родился в семье итальянки из Сардинии и египтянина. Мамуд впервые вышел на видное место после того, как он выступил в шестом сезоне итальянской телепередачи X Factor. В 2019 году он выиграл музыкальный фестиваль в Сан-Ремо с песней «Soldi» и представлял Италию на конкурсе песни Евровидение-2019, где занял второе место.

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