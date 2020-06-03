Евровидение-2020: лучшие выступления России на конкурсе

Россия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1994 года. Лучшим результатом страны является 1 место, занятое в 2008 году. Но какие еще выступления России удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Dima Bilan – «Believe» (2008, 1 место)



Виктор Белан родился в 1981 году в пос. Московский, часть города Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО. Он российский певец и киноактер. Изначально имя «Дима Билан» было творческим псевдонимом, пока в июне 2008 года он не принял данный псевдоним в качестве настоящих имени и фамилии. Заслуженный артист Российской Федерации (2018), Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики (2006), Заслуженный артист Чеченской Республики (2007), Заслуженный артист Республики Ингушетия (2007), Народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008).

На Евровидении Дима Билан представлял Россию дважды: в 2006 году с песней «Never Let You Go», заняв второе место, и в 2008 году с песней «Believe», заняв первое место и став первым исполнителем из России, победившим на конкурсе.

В 2008 году Дима Билан второй раз подал заявку на участие в национальном отборочном конкурсе на Евровидение-2008. Не найдя никаких юридических нарушений, связанных с использованием сценического имени, имиджа и бренда «Дима Билан», телеканал «Россия» принял заявку и допустил артиста к конкурсу. 9 марта он предъявил на суд жюри и телезрителей песню «Believe». По результатам голосования артист набрал 54 балла, оставив позади Сергея Лазарева, Александра Панайотова и Женю Отрадную.

20 мая Дима Билан выступил с песней «Believe» в первом полуфинале Евровидения и вошел в десятку лучших. 24 мая состоялось выступление в финале конкурса вместе с российским фигуристом Евгением Плющенко и венгерским скрипачом Эдвином Мартоном. По итогам голосования Дима набрал 272 очка и занял первое место.

В поселке Московский в Усть-Джегуте музыкальная школа была названа именем Димы Билана.

t.A.T.u – «Не верь, не бойся, не проси» (2003, 3 место)



«Тату» (t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским. Первоначально группа использовала имидж лесбиянок, но со временем отказалась от него.

«Тату» является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы, как англо-, так и русскоязычные, возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. Их дебютный англоязычный сингл «All the Things She Said» стал одним из самых успешных синглов года и возглавлял главные музыкальные чарты мира. «Тату» является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.

В мае 2003 года группа участвовала в конкурсе песни Евровидение, заняв третье место. В 2004 году она объявила о творческом перерыве на время съемок шоу «Тату в Поднебесной». В 2004 году участницы разорвали контракт со своим продюсером Иваном Шаповаловым. В октябре 2005 года они выпустили свой второй международный альбом «Dangerous and Moving», получивший статус платинового и породивший несколько международных хитов. В марте 2009 года менеджер группы заявил о планах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы в полномасштабном режиме.

Alsou – «Solo» (2000, 2 место)



Алсу Абрамова (девичья фамилия — Сафина) родилась в 1983 году в Бугульма, Татарская АССР. Она — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018). Заслуженная артистка Республики Татарстан (2000), Народная артистка Республики Татарстан (2010). Представляла Россию на Евровидении-2000, проходившем в Стокгольме, где заняла второе место, уступив датскому дуэту «Olsen Brothers».

До победы Димы Билана в 2008 году второе место Алсу было самым высоким достижением России на Евровидении. В августе 2000 года Алсу приступила к записи англоязычного альбома «Alsou» на студии Universal Music Corporation. Диск записывался в Великобритании, Швеции и США. Российский релиз альбома состоялся 10 июля 2001 года. Помимо России, диск вышел в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Болгарии, Малайзии и Таиланде.

Serebro – «Song #1» (2007, 3 место)



Serebro («Серебро») — российская женская поп-группа, образованная в 2006 году музыкальным продюсером Максимом Фадеевым. С 2019 года в коллектив входят Елизавета Корнилова и Марианна Кочурова. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале Евровидения-2007, куда она была отправлена в качестве представителя от России. Коллектив занял третье место с песней «Song #1».

По результатам Евровидения-2006, на котором Дима Билан занял второе место, Serebro проходили в финал, не участвуя в полуфинале. Финал конкурса, состоявшийся 12 мая 2007 года в Хартвалл-арене в Хельсинки, стал первым публичным выступлением трио. По результатам зрительского голосования они набрали 207 баллов и заняли третье место, уступив золото представительнице Сербии Марии Шерифович с песней «Molitva» и представителю Украины Верке Сердючке с песней «Dancing Lasha Tumbai».

Buranovskiye Babushki – «Party for Everybody» (2012, 2 место)



«Бурановские ба́бушки» — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов популярных российских и зарубежных певцов на родном удмуртском языке.

Коллектив принимал участие в российском национальном отборочном туре на Евровидение-2010 с песней «Длинная-длинная береста и как сделать из нее айшон» (заняли 3 место), а также в отборочном туре на Евровидение-2012 с песней «Party for Everybody». По результатам последнего отборочного тура они одержали победу и получили право представлять Россию на Евровидении-2012 в Баку, где в финале заняли второе место.

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