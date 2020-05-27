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Евровидение-2020: лучшие выступления Португалии на конкурсе

27.05.2020

Португалия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1964 года. Лучшим результатом страны является 1 место, занятое в 2017 году. Но какие еще выступления Португалии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Salvador Sobral – «Amar Pelos Dois» (2017, 1 место)


Салвадор Собрал родился в 1989 году в Лиссабоне, Португалия. Музыка этого певца представлена в основном в жанрах альтернативный рок, соул и джаз.

Известно, что Собрал с рождения был серьезно болен — у него был диагностирован порок сердца. Поэтому артист не смог принять участие в Евровидении-2017, проходившем в Украине, на общих основаниях. Он пропустил репетиции полуфинала и прибыл в Киев к генеральному прогону и старту полуфинала. На пресс-конференциях и в случае незапланированных ситуаций его заменяла родная сестра и автор песни «Amar pelos dois» — Луиза. Оргкомитет конкурса изменил правила ради тяжелобольного Собрала. 

В своей конкурсной песне «Amar pelos dois» Собрал пел о сердце, которое, согласно тексту, «все выдержит и сможет любить за двоих». Обращаясь к газете «Público», он сказал, что «Amar pelos dois» имеет «гармонию и мелодию, немного напоминающие американские песенники и в то же время боссанову», добавив, что для него «самое главное — передать эмоции. Какими бы они ни были». В настоящее время музыкант продолжает свою творческую деятельность.

Filipa Azevedo – «Há dias assim» (2010, 18 место)


Филипа Даниэла Азеведу де Магальяес родилась в 1991 году в  Гондомаре. Девушка — португальская певица, представитель Португалии на международном песенном конкурсе Евровидение-2010 в Осло.

В 2010 году Филипа приняла участие в Festival da Canção, португальском отборе на Евровидение, с песней «Há dias assim». По результатам зрительского голосования она заняла только четвертое место, но жюри отдало ей первое место, благодаря чему Азеведу одержала победу и стала представителем Португалии на Евровидении-2010.

В первом полуфинале, прошедшем 25 мая, Филипа набрала 89 баллов (в том числе ей была дана одна максимальная оценка — 12 баллов) и заняла четвертое место. В финале она набрала 43 балла и заняла только 18 место.

Flor-de-Lis – «Todas as ruas do amor» (2009, 15 место)


Flor-de-Lis – это название группы, которое переводится как “цветок лилии”. Португальская акустическая фолк-группа образовалась в 2004 году в Лиссабоне. В ее состав входят Даниэла Варела (вокал), Пауло Перейра (гитара), Хосе Камачо (гитара), Хорхе Маркес (португальская гитара), Анна София Кампеи (аккордеон) и Педро Маркес (барабаны).

В 2009 году группа участвовала в Евровидении с композицией «Todas as ruas do amor» (в переводе — «Все улицы полны любви») и финишировала пятнадцатой.

Vânia Fernandes – «Senhora do Mar» (2008, 13 место)


Ваня Патрисия Феррейра Фернандеш родилась 25 сентября 1985 года в Фуншале, Португалия. Ваня — португальская певица.

В 2008 году она представила Португалию на Евровидении в Белграде с песней «Senhora do Mar», где заняла 13 место. Сейчас певица не ведет активную сольную карьеру. 

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