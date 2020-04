Евровидение-2020: лучшие выступления Нидерландов на конкурсе

Нидерланды — одна из семи стран-участниц первого конкурса песни Евровидение в 1956 году. Победив на конкурсе 5 раз, Нидерланды входят в десятку лучших стран-участниц. В последний раз Нидерланды выиграли конкурс в 2019 году. На текущий момент, страна отказывалась от участия только 4 раза. Но какие еще выступления Нидерландов были незабываемыми? Узнайте прямо сейчас!

Duncan Laurence – «Arcade» (2019, 1 место)

Дункан Лоуренс родился в 1994 роду в Спейкениссе, Нидерланды. Дункан – нидерландский поп-певец, победитель Евровидения-2019, прошедшего в Тель-Авиве, с песней «Arcade».

В 2012 году выиграл городской конкурс талантов в Брилле. Годом позже основал собственную группу The Slick and Suited, с которой начал свою музыкальную карьеру в Рок-академии в Тилбурге и выступил в 2013 году на фестивале Eurosonic Noorderslag в Гронингене. Играл также в некоторых других коллективах Академии, окончил ее в 2017 году.

Он участвовал в пятом сезоне «The Voice of Holland». В 2019 году представлял Нидерланды на Евровидении в Тель-Авиве с песней «Arcade». Победил, получив 498 баллов (237 баллов от жюри и 261 балл от зрителей).

Является бисексуалом. На пресс-конференции перед финалом Евровидения Лоуренс сказал: «Я больше, чем просто художник, я человек, я живое существо, я бисексуал, я музыкант, я борюсь за идеи. И я горжусь, что у меня есть шанс показать, кем я являюсь». В июне 2019-го, в ходе интервью польскому журналисту Сергиушу Крулаку Дункан подтвердил, что на данный момент состоит в отношениях с мужчиной. В сентябре 2019 года стало известно, что пара рассталась.

The Common Linnets – «Calm After the Storm» (2014, 2 место)

The Common Linnets — нидерландская поп-рок-кантри группа, лидер коллектива — Ильзе Деланж. Группа была специально основана для единовременного концерта на стадионе «Гролс Весте» и для Евровидения-2014 (на тот момент в состав входил певец и музыкант Уэйлон). На конкурсе дуэт с песней «Calm After the Storm» занял второе место (238 баллов), уступив лишь представительнице Австрии Кончите Вурст.

ДеЛанж и Уэйлон знали друг друга задолго до образования дуэта. Оба родом из восточной части Нидерландов. Людей из этого района часто называют «heikneuters», что по-нидерландски означает «коноплянка», а по-английски — «common linnet».. Идея назвать так группу принадлежит нидерландскому дизайнеру Ренсу Деккеру, который также занимался оформлением сингла и дебютного альбома группы.

Anouk Teeuwe – «Birds» (2013, 9 место)

Певица Анук представляла Нидерланды на Евровидении-2013 с песней «Birds». Она исполняет композиции в стиле поп-рок. Начиная с 1997 года выпустила 10 пластинок (включая синглы, а также live-записи с концертов).

Анук обладает оригинальным тембром голоса. Творчество Анук особенно популярно в Нидерландах и Бельгии. Пластинка «Together Alone» (1997) получила платиновый диск в Италии и золотой диск в Швеции.

Анук увлеклась музыкой под влиянием матери, которая была певицей и исполняла блюз. На заре карьеры Анук пела на свадьбах и вечеринках с музыкальной группой Shotgun Wedding.

O’G3NE – «Lights and Shadows» (2017, 11 место)

O’G3NE (О’Джин) — нидерландская музыкальная девичья группа, состоящая из трех сестер: Лизы, Эми и Шелли Вол. Лиза является старшей, тогда как Эми и Шелли — близнецы. Все три сестры родились в Дордрехте, на юге Нидерландов.

В 2007 году сестры представили Нидерланды на детском конкурсе песни Евровидение, которое состоялось в Роттердаме. Они там исполнили песню «Adem in, adem uit» и заняли 11 место. А в 2017 году группа представляла Нидерланды на Евровидении с песней «Lights and Shadows», тоже с 11 местом.

