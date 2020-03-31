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Евровидение-2020: лучшие выступления Франции на конкурсе

31.03.2020

Франция принимает участие в Евровидении каждый год с момента его основания — с самого первого конкурса 1956 года, кроме 1974 и 1982 годов. Франция побеждала на конкурсах пять раз (1958, 1960, 1962, 1969, 1977) и один раз оказывалась по числу очков на последнем месте (2014). Но какие еще выступления Франции удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Natasha St-Pier – «Je n’ai que mon âme» (2001, 4 место)

39-летняя канадская франкофонная поп-певица, представительница Франции на Евровидении-2001. Международный дебют певицы состоялся в 2000 году, когда она сыграла роль Флер-де-Лис в лондонской постановке мюзикла Нотр-Дам де Пари.

Уже через год Наташа Сен-Пьер получает возможность представлять Францию на конкурсе Евровидение-2001 в Копенгагене, где занимает 4 место с лирической балладой Je n’ai que mon ame.

Наташа Сен-Пьер выпустила 5 альбомов под руководством таких авторов и продюсеров, как Стив Баракат, Рик Аллисон, Паскаль Обиспо.

Patricia Kaas – «Et s’il fallait le faire» (2009, 8 место)

Патрисию Каас знают многие за пределами конкурса Евровидения! 53-летняя певица в  1988 году по всему миру продала более 17 миллионов записей своих выступлений. Особо популярна во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также в странах бывшего СССР.

27 января 2009 года стало известно, что Патрисия Каас представит Францию на Евровидении, финал которого прошел в Москве. Руководство французского канала France 2 попросило певицу выступить на конкурсе. Как и утверждала российская и французская пресса, Патрисия выступила с песней «Et s`il fallait le faire» с ее нового диска «Kabaret». 

Кроме того, Патрисия заявила, что выступление 16 мая для нее было самым сложным за всю музыкальную карьеру, так как в этот день скончалась ее мать. Набрав 107 баллов в ходе голосования, добралась до почетного 8 места на Евровидении, тем самым став лучшим представителем Франции на тот момент.

Amir – «J’ai cherché» (2016, 6 место)

В 2016 году Амир был выбран каналом France 2 в качестве представителя от Франции на Евровидении в Стокгольме. Песня Амира была выбрана внутренним комитетом France 2, который возглавили режиссер анимации Натали Андре и назначенный глава делегации от Франции на конкурс «Евровидение» Эдоардо Грасси, получив 280 материалов.

Песня называется «J’ai cherché», соавтором которой выступил сам Амир, а также Назим Халед и Йохан Эррами. Текст песни содержит смесь французского и английского языков. 

Амир был выбран представителем Франции на конкурсе, хотя и имеет израильское гражданство. 

Alma – «Requiem» (2017, 12 место)

Альма родилась 27 сентября 1988 года в Лионе. Она – французская певица и представительница Франции на конкурсе Евровидение 2017 года в Киеве с пеcней «Requiem». 

В 2017 году она заняла на конкурсе 12 место, и получила одни из лучших баллов Франции за последние 10 лет на конкурсе Евровидение.

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