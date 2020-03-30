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Евровидение-2020: лучшие выступления Эстонии на конкурсе

30.03.2020

Эстония принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1994 года! Лучшим было выступление в 2001 году, когда первое место заняла пара Танеля Падара и Дэйва Бентона, а в 2002 году третье место заняла певица Сайлен. Но какие еще выступления Эстонии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Tanel Padar & Dave Benton – «Everybody» (2001, 1 место)

Танель Падар — эстонский рок-музыкант и поп-певец — в дуэте с Дэйвом Бентоном победил в конкурсе песни Евровидение-2001 в Копенгагене. Учился игре на кларнете и саксофоне, пел в церковном и детском хоре, а также в хоре мальчиков, увлекался народной музыкой и спортивными танцами.

После совместной с Дэйвом Бентоном победы в конкурсе Евровидение-2001 стал одним из самых знаменитых рок-музыкантов Эстонии. На конкурсе Бентон и Падар исполняли песню «Everybody», в выступлении участвовала также группа «2XL».

Sahlene  – «Runaway» (2002, 3 место)

В 2001 году Эстония заняла первое место с песней Танеля Падара и Дэйва Бентона Everybody и привезла Евровидение в Таллинн, тогда эстонская певица Сайлен заняла третье место с песней Runaway.

Urban Symphony – «Rändajad» (2009, 6 место)

Urban Symphony — эстонская музыкальная группа, представлявшая Эстонию на международном конкурсе Евровидение 2009 с песней «Rändajad». 

В отборочном туре в Эстонии приняло участие 10 кандидатов. Песня «Rändajad» получила 82% голосов в результате голосования зрителей и профессионального жюри и была выбрана в качестве представителя Эстонии на международном песенном конкурсе. 16 мая 2009 года в финале Евровидения группа заняла шестое место, набрав 129 баллов.

Ott Lepland – «Kuula» (2012, 6 место)

Отт Лепланд родился 17 мая 1987 в Таллине. Это эстонский певец, представлявший страну на конкурсе песни Евровидение в 2012 году с композицией «Kuula». На конкурсе песня исполнялась на эстонском языке, также существуют версии на русском, английском и испанском. Вошел в первую десятку и занял 6 место, получив 120 баллов.

В 2013 году Отт участвовал во втором сезоне программы Su nägu kõlab tuttavalt, эстонской версии передачи «Один в один»!

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