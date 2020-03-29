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Евровидение-2020: лучшие выступления Финляндии на конкурсе

29.03.2020

Финляндия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1961 года! Лучший результат Финляндии на сегодняшний день стране принесла взрывная  рок-группа «Lordi» с песней «Hard Rock Hallelujah»! Первое место и мировая популярность группы! Но какие еще выступления Финляндии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Lordi – «Hard Rock Hallelujah» (2006, 1 место)

Lordi — финская англоязычная хард-рок-группа. Группа знаменита тем, что выступает в масках и костюмах монстров и исполняет песни на тему ужасов и тяжёлой музыки. Lordi выиграла конкурс песни Евровидение в 2006 году. Впервые в истории Финляндию, страну с богатыми традициями рок-музыки, представляла рок-группа. Однако избрание Lordi вызвало скандал. Некоторые общественные организации назвали группу «сатанинской» за её имидж и тексты. Кроме того, у Lordi возникли финансовые проблемы с доставкой дорогостоящей аппаратуры и пиротехники в Грецию, где проходил конкурс. Благодаря помощи спонсоров, эта проблема была решена.

Lordi прошла полуфинал конкурса и выступила в финале. «Hard Rock Hallelujah» выиграла зрительское голосование, опередив российского участника Диму Билана. И с результатом 292 очка, рекордным за всю историю Евровидения вплоть до изменения системы судейства в 2006 году, Lordi заняла на конкурсе первое место. Победа на конкурсе принесла группе более широкую известность. Альбом The Arockalypse поднялся на первые строчки чартов в Финляндии, Швеции и Греции. «Hard Rock Hallelujah» вышла отдельным синглом и на неё было снято две версии видеоклипа.

В мае 2006 в Хельсинки состоялся грандиозный сольный оупен-эйр, собравший 90 000 человек. Это было самым массовым публичным мероприятием, когда-либо организованным в столице северной страны. Продолжая череду восхвалений, центральная площадь Рованиеми была переименована в честь Lordi.

Softengine – «Something Better» (2014, 11 место)

«Softengine» — финская рок-группа, которая представляла Финляндию на конкурсе песни Евровидение 2014, с песней «Something Better». Они хотели повторить успех Lordi, но не получилось. 

Выступление группы состоялось 8 мая 2014 года на втором полуфинале конкурса. По результатам голосования, группа прошла в финал, который состоялся 10 мая. Финны заняли 11 место, набрав при этом 72 балла.

Hanna Helena Pakarinen – «Leave Me Alone» (2007, 17 место)

Ханна Хэлена Пакаринен родилась 17 апреля 1981 года в Лаппеэнранта, Финляндия.  Финская певица представила страну на конкурсе Евровидение-2007 с песней «Leave Me Alone».

Девушка очень быстро стала популярной в своей стране. К 28 годам Ханна является наиболее продаваемой англоязычной исполнительницей в Финляндии, она собирает огромные концерты. И даже после её золотых, платиновых альбомов и бесчисленных синглов, она продолжает свой музыкальный рост: в своем новом альбоме «Lovers», в который вошла её конкурсная песня «Leave Me Alone», большинство песен написано ею самой, а в 2009 году вышел и новый альбом Ханны Love in a Million Shades.

Paradise Oskar – «Da Da Dam» (2011, 21 место)

10 мая в первом полуфинале Евровидения 2011, в котором принимали участие 19 исполнителей, Оскар стал одним из десяти победителей и вышел в финал конкурса. 14 мая в финале он выступал под первым номером. В результате голосования набрал 57 баллов и занял 21-е место. После финала Оскар получил премию от журналистов — «Хрустальное Сердце».

На Евровидении Оскар выступал с доставшейся ему в наследство от отца гитарой. 

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