Чехия принимает участие в международном конкурсе Евровидение всего с 2007 года! Миколас Йозеф прошел в финал и занял 6 место, что стало лучшим результатом Чехии на сегодняшний день. Но какие еще выступления Чехии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Mikolas Josef – «Lie to Me» (2018, 6 место)

Миколас – чешский певец, автор песен, музыкальный продюсер, режиссер музыкальных клипов, хореограф и модель. Представлял Чехию на конкурсе Евровидение-2018 с песней «Lie to Me» и занял 6 место, набрав 281 балл. В апреле того же года Йозеф подписал контракт с компанией RCA Records.

Lake Malawi – «Friend of a Friend» (2019, 11 место)

Инди-поп-группа была основана вокалистом Альбертом Чёрным, после распада его бывшей группы Charlie Straight в сентябре 2013 года. В 2014 году выпустили свой дебютный сингл «Always June», который они исполнили вживую во время интервью с BBC London. В этом же году группа выступила на крупных чешских музыкальных фестивалях — таких, как Colours of Ostrava и Rock for People, а также на The Great Escape Festival в Великобритании. В 2019 году было объявлено, что группа примет участие в финале Чешского национального отбора. Тогда парни выбороли 11 место для Чехии.

Gabriela Gunčíková – «I Stand» (2016, 25 место)

В 2016 году Габриэла объявила, что работает в Швеции над специальным проектом совместно с известными шведскими композиторами Кристианом Шнайдером и Сарой Биглерт. Через пару месяцев чешское телевидение объявило, что Габриэла Гунчикова будет представлять Чехию на Евровидении 2016 в Стокгольме с песней «I Stand».

10 мая 2016 года Габриэла Гунчикова выступила в первом полуфинале и впервые в истории добилась права представлять Чехию в финале Евровидения, где заняла 25 место.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.