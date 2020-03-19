Хорватия принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1993-го года! В 1999 году Хорватия стала четвертой, что стало лучшим результатом Хорватии на сегодняшний день. Но какие еще выступления Хорватии удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Doris Dragović – «Marija Magdalena» (1999, 4 место)

Известно, что Дорис Драгович — хорватская эстрадная певица родом из города Сплит. Дважды выступала на конкурсе Евровидение. В 1986 году представляла Югославию на конкурсе Евровидение с песней «Željo moja», заняв 11 место. В 1999 году представляла Хорватию с песней «Marija Magdalena» и заняла 4 место.

Jacques Houdek – «My Friend» (2017, 13 место)

Жак Хоудек — хорватский певец и автор песен, который представил Хорватию на конкурсе Евровидение 2017 с песней «My Friend». Хоудек начал свою профессиональную сольную карьеру в 2000 году и с тех пор опубликовал много записей и альбомов, из которых 13 были сертифицированы серебром (5 раз), золотом, платиной и алмазом (один раз). Хоудек является одним из наставников в хорватской версии телевизионного шоу талантов «Голос».

Severina Vučković – «Moja štikla» (2006, 12 место)



За несколько лет до того, как Северина принимала участие в Евровидении, девушка оказалась вовлеченной в скандал. В Интернете появилось видео, запечатлевшее половой акт между певицей и бизнесменом Миланом Лучичем. Скандал был связан с тем, что Лучич на момент съемки был женат, а певица до этого позиционировала себя как верующая католичка и осуждала внебрачные половые сношения. Вучкович попыталась засудить сайт, на котором было опубликовано видео, утверждая, что запись представляет собой ее интеллектуальную собственность. Но дело было прекращено Загребским судом в июле 2004 года. После этого зрители все же выбрали певицу и она полетела покорять Евровидение.

Kraljevi Ulice & 75 Cents – «Romanca» (2008, 21 место)

Шансон и рэп в одной песне: вместе с рэпером 75 Cents коллектив Kraljevi Ulice представлял Хорватию на конкурсе песни Евровидение 2008 с песней «Romanca». Композиции удалось пробиться в финал, заняв 4-е место со 112-ю баллами. Но уже в финале группа финишировала только 21-й (с результатом в 44 балла).

Andrea Šušnjara & Igor Cukrov – «Lijepa Tena» (2009, 18 место)

На песенном конкурсе Андреа вместе с Игорем Цукровым исполнила песню «Lijepa Tena» (с хорв. — «Красивая Тена»). Возможность участвовать в «Евровидении» дуэт получил после победы на фестивале «Dora 2009», являющимся также национальным отборочным конкурсом для «Евровидения». В финале они набрали 45 баллов и финишировали всего 18-ми.

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