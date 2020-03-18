Беларусь принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 2004-го года! Лучший результат на Евровидении Беларуси принес Дмитрий Колдун – шестое место в 2007 году! Но какие еще выступления Беларуси удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Dmitry Koldun – «Work Your Magic» (2007, 6 место)



Известный певец и победитель российской «Фабрики звезд» Дмитрий Колдун представлял Белоруссию на конкурсе Евровидение 2007 года с песней «Work Your Magic». Тогда артист занял 6-е место — лучший результат Беларуси за все время участия в конкурсе.

Alyona Lanskaya – «Hold Me» (2013, 16 место)



Алена Ланская прошла все отборочные туры в Беларуси и попала в финал грандиозного конкурса. Но в итоге заняла лишь 16 место из 48-и. В качестве утешения мировая общественность признала Алену второй по красоте участницей, а первое место досталось Злате Огневич из Украины.

NaviBand – «Гісторыя майго жыцця» (2017, 17 место)



В финале Евровидения 2017 группа набрала 83 балла, заняв 17 место. Несмотря на относительно невысокий результат, выступление группы вызвало большой резонанс и крайне положительную реакцию общественности.

Teo – «Cheesecake» (2014, 16 место)



8 мая во втором полуфинале Юрий Ващук под псевдонимом ТЕО выступил под номером 10 и занял 5 место с результатом в 87 баллов, что дало ему право представить Белоруссию в финале конкурса. 10 мая 2014 года ТЕО выступил под номером 2 и занял 16-е место, набрав 43 балла. Непродолжительное время песня продвигалась государственными СМИ и белорусскими радиостанциями, которые отрабатывали установленную государством норму в 75% белорусской эстрады в эфире.

ZENA – «Like It» (2019, 24 место)

7 марта 2019 года ZENA одержала победу в национальном отборе международного конкурса песни Евровидение-2019 и представила Белоруссию в первом полуфинале конкурса в Израиле. 14 мая 2019 года она вышла в финал песенного конкурса. После окончательного подсчета голосов жюри и телезрителей заняла 24-е место.

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