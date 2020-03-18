Азербайджан принимает участие в международном конкурсе Евровидение двенадцатый год, с 2008-го! Лучший результат на Евровидении Азербайджану принес дуэт Ell & Nikki с песней «Running Scared» – первое место в 2011 году! Но какие еще выступления Азербайджана были незабываемыми? Узнайте прямо сейчас!

Ell & Nikki – «Running Scared» (2011, 1 место)

Известно, что дуэт был создан в 2011 году в рамках национального отборочного тура. Каждый из исполнителей выступал в отборе отдельно, однако в итоге было принято решение отправить на конкурс дуэт.

На конкурсе в Дюссельдорфе дуэт исполнил сингл Running Scared весьма успешно и прошел в финал, где, набрав 221 балл, занял первое место.

Farid Mammadov – «Hold Me» (2013, 2 место)

Неотъемлемым в успехе Фарида является его талант и талант знаменитого греческого режиссера-постановщика Фокаса Евангелиноса. У Фокаса внушительный и успешный опыт на Евровидении! Среди его заслуг — победа, пока единственная, представителя Греции в 2005 году Елены Папаризу, а также незабываемые выступления Ани Лорак, Димы Билана и Сакиса Руваса на сцене песенного конкурса Евровидение.

Arash and Aysel – «Always» (2009, 3 место)



Всем известно, что Араш – ирано-шведский певец, танцор, композитор и продюсер.В ноябре 2008 года он выслал на отборочный тур конкурса Евровидение в Азербайджан свою англоязычную композицию «Always». В феврале 2009 года стало известно, что Айсель и Араш представят Азербайджан в Москве именно с песней «Always». 14 мая Айсель и Араш по результатам голосования во втором полуфинале прошли в финал конкурса, где заняли третье место, уступив Норвегии и Исландии.

Sabina Babayeva – «When the Music Dies» (2012, 4 место)



Сабина – заслуженная артистка Азербайджана. Она стала финалисткой республиканского отборочного тура и представила Азербайджан в конкурсе Евровидение 2012. В этом непростом музыкальном состязании среди достойных соперников ей удалось подняться на 4-ую ступень с песней «When the music dies».

Safura Alizadeh – «Drip Drop» (2010, 5 место)



Молодая певица Сафура Ализаде, представившая Азербайджан на Евровидении-2010, создала семью летом 2013 года. Известно, что девушка переехала с супругом в Турцию и попрощалась со сценой. Сегодня Сафура Ализаде – счастливая мама троих детей.

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