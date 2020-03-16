Евровидение-2020: артистка из Армении Афина Манукян представила песню «Chains On You»

Яркая певица из Армении Афина Манукян была выбрана конкурсанткой на Евровидение-2020. На днях артистка выпустила песню, которую она исполнит уже в мае. Подробнее – далее в материале!

В сопровождение обновленной версии «Chains On You» — песни, с которой она выиграла национальный отбор Армении «Depi Evratesil» — Афина Манукян выпускает официальное видео.

Афина очень взволнована релизом песни для Евровидения 2020:

«Я очень рада представить свое музыкальное видео всем, и я очень надеюсь, что поклонникам по всему миру это понравится! У нас было всего 2 недели после Depi Evratesil, чтобы обновить песню и снять клип. И после дней и ночей репетиций и подготовки, я очень рада поделиться результатами нашей работы. Это действительно радость работать вместе с такой профессиональной командой. И, поверьте мне, у нас еще много сюрпризов!»

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