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Какие страны побеждали на Евровидении чаще всего
За 64 года существования конкурс Евровидение завоевал популярность во всем мире. Вы можете не знать, кто победил на президентских выборах в соседней стране, но имя победителя Евровидения обсуждают все и не один день. Какие страны чаще всего становились хозяевами конкурса и как зарождалось одно из старейших телевизионных шоу – читайте в материале.
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Первый конкурс Евровидение состоялся в 1956 году в Швейцарии. В нем принимали участие всего лишь семь стран – Швейцария, Бельгия, Франция, ФРГ, Италия, Люксембург и Нидерланды. Швейцарская певица приготовила для жюри сразу две песни, чтобы уж наверняка, и не прогадала. Лиз Ассиа стала первой победительницей Евровидения с композицией «Refrain».
В следующем году к конкурсу присоединились Австрия, Дания и Британия. В 1958 году – Швеция, в 1961 году – Финляндия, Испания и Югославия, в 1964 году – Португалия, а в 1965 году на сцене конкурса дебютировала Ирландия. В том же году Евровидение впервые транслировали в СССР. Телеаудитория превысила 150 млн человек.
Очевидно, что у некоторых стран на счету больше побед хотя бы потому, что они раньше присоединились к конкурсу. Например, Украина впервые принимала участие лишь в 2003 году. За предыдущие 47 лет истории Евровидения многие страны уже успели показать себя и не раз завоевать главный приз.
Какие страны и сколько раз выигрывали Евровидение:
- 7 раз – Ирландия
- 6 раз – Швеция
- 5 раз – Франция, Люксембург, Великобритания, Нидерланды
- 4 раза – Израиль
- 3 раза – Дания, Норвегия
- 2 раза – Швейцария, Украина, Италия, Испания, Австрия, Германия
- 1 раз – Монако, Бельгия, Югославия, Эстония, Латвия, Турция, Финляндия, Португалия, Россия, Азербайджан, Сербия