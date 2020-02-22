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12 интересных фактов о «Евровидении»

22.02.2020

Евровидение-2020 уже приближается и пока артисты готовятся к самому масштабному музыкальному конкурсу, давайте вспомним интересные факты о самом конкурсе. Какая страна была самой гостеприимной и сколько лет самой молодой участнице – читайте в нашей подборке.

Евровидение 2020: онлайн-трансляция Нацотбора в Украине от 22.02.2020 (финал)

Самая успешная страна

Ирландии принадлежит рекорд «Евровидения» по количеству побед – страна выигрывала конкурс 7 раз, в том числе 3 раза подряд (с 1992 по 1994).

Фавориты «Евровидения»

После Ирландии лучшие результаты на конкурсе у Швеции – 6 побед. У Великобритании, Франции и Люксембурга – по 5 побед. У Голландии – 4.

Тройка лидеров

Чаще всего в тройке лидеров «Евровидения» оказывалась Великобритания – 22 раза.

Страна-неудачник

Норвегия 10 раз оказывалась на последнем месте «Евровидения».

Рекорд набранных очков

В 2009 году в финале конкурса Александр Рыбак набрал 387 очков. До этого рекордсменом считалась финская группа Lordi, которая победила в «Евровидении-2006», набрав 292 очка.

 Звезды «Евровидения»

Конкурс открыл миру таких звезд, как «ABBA», Селин Дион, Тото Котуньо, Аль Бано и Ромина Пауэр, Рафаэль, Хулио Иглесиас.

Самая молодая победительница

Сандра Ким из Бельгии выиграла конкурс в 1986 году, когда ей было всего 13 лет.

38000 зрителей

Столько в 2001 году принял футбольный стадион «Паркен» в Копенгагене – это самая большая концертная площадка в истории «Евровидения».

Самый маленький город-хозяин

Ирландский городок Милстрит принял «Евровидение» в 1993 году, хотя его население всего 1500 человек.

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Самая гостеприимная страна

Чаще всех «Евровидение» проводила у себя Великобритания. Страна проводила конкурс пять раз после своей победы и три раза выручала отказавшиеся страны.

Самый лучший конкурсант

Ирландец Джонни Логан – единственный, кто дважды становился победителем «Евровидения».  Впервые – в 1980 году, повторно – в 1987. А в 1992 году его песня «Why Me», написанная для конкурсантки Линды Мартин, также принесла «золото», что сделало Логана единственным песенником, чьи хиты побеждали на «Евровидении» трижды.

Самая редкая страна

Марокко – самый пассивный участник конкурса. За всю историю эта страна приняла участие в «Евровидении» лишь однажды, в 1980 году.

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