Полуфиналисты Национального отбора на Евровидения-2020 CLOUDLESS, которая была восстановлена ​​в конце 2019 года, уже успела полюбиться многим зрителям благодаря своим саундтрекам к украинским телесериалам и многим развлекательным шоу.

В этом году группа CLOUDLESS стала полуфиналистом Нацотбора на Евровидение-2020, и пока все наслаждаются их зажигательной песней «Drown Me Down», молодое трио на своей странице в Instagram уже успело порадовать нас демоверсией новой песни «Ніби До Небес», релиз которой будет в марте.

И пока мы напеваем мотивы новой песни – «І ніби до небес лечу, небес лечу в обіймах твоїх… І ніби до небес…», – группа активно работает над созданием своего первого альбома и строит огромные планы на 2020 год: концерты по Украине, в частности сольник в Киеве, а также летние фестивали. Следите за всеми анонсами на их официальной странице в Instagram

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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